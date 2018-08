Chillen und Feiern: „Summersounds“-Festival in den Neustadtswallanlagen

Elf Stunden Musik und Lastenradrennen

+ © Reineking Eventmanagerin Andrea Rösler (l.) und Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze haben auf einem Lastenrad in den Neustadtswallanlagen Platz genommen, dort, wo am 18. August das „Summersounds“-Festival steigt. © Reineking

Bremen - Von Viviane Reineking. Elf Stunden Musik auf vier Bühnen, eine „chillige Wohlfühlatmosphäre“ und erstmalig auch das Bremer Lastenradrennen – in den Neustadtswallanlagen steigt am Sonnabend, 18. August, zum 13. Mal das „Summersounds“-Festival. „Bunt und vielfältig – so wie die Neustadt“, freut sich Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze.