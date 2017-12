Mit Charme und Chansons

„Patsi Parisi“ verbindet Brel mit Kollo

+ © Invo/Althaus Bettina Fischer (Piano) und Jessica Schuch (Gesang) alias „Patsi Parisi“ bringen Frankreich an den Hillmannplatz. © Invo/Althaus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bonsoir! Französisch ins neue Jahr – dieses Motto gilt am Donnerstag, 4. Januar, im Swissôtel am Hillmannplatz. In der „Unplugged“-Reihe des Hauses tritt dann nämlich das Bremer Duo „Patsi Parisi“ auf – um 19.30 Uhr, um genau zu sein. In seinem Programm „Kleines Nachspiel“ präsentiert das Duo – wie zu erahnen ist – französische Chansons. Und außerdem deutsche Rock- und Popsongs. Alles natürlich mit frankophonem Charme. Der Eintritt ist frei.