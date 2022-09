Bremen: Charmante Kreativität im Tabakquartier

„Barbarella Events“ bietet Workshops und „Erlebnispakete“

Knoten und so weiter: Auch Makramee-Workshops sind im Angebot.

Das Tabakquartier wächst. Häuser und Büros werden gebaut, Boulevardtheater und ein Zentrum für Kunst haben sich angesiedelt. Und das Kreativzentrum „Barbarella Events“.

Bremen – „Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat“, wird Albert Einstein, der Physiker („Relativitätstheorie“) und Nobelpreisträger zitiert. Und Pablo Picasso soll gesagt haben: „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ Hat der spanische Maler ja geschafft. Kreativität heißt, sich von der Phantasie leiten zu lassen.

Und für eine gewisse Zeit in eine andere Welt abzutauchen. Im Tabakquartier beispielsweise, bei „Barbarella Events“, auf 380 Quadratmetern, verteilt auf vier Räume, in frisch renovierten alten Fabrikhallen. Eben in einer „charmant-historischen Eventlocation“, formuliert es Gabi Appel, die Chefin.

„Barbarella Events“ hat im März seine Pforten an der Hermann-Ritter-Straße 108 geöffnet und will sich als „Ort für kreativen Freiraum und gemeinsame Erlebnisse“ etablieren. Übrigens: Die Namensgebung ist irgendwie auch kreativ. „Barbarella klingt einfach schön“, sagt Mitarbeiterin Birte Kommnick, Freizeitwissenschaftlerin mit Master-Abschlusss im Kulturmanagement.

Unikate: Wer eine Schüssel, einen Teller oder eine Tasse bemalt, schafft ein eigenes Kunstwerk.

Zurück in die charmante Spielstätte: Wer die Räume betritt, landet zunächst in der Keramikwerkstatt. Sie ist so etwas wie der Kern der Eventlocation. Das kommt nicht von ungefähr. Gabi Appel betreibt seit einigen Jahren die Keramikwerkstatt „Dünenbrand“ in der Markthalle Acht auf dem Domshof. Das macht sie auch weiter: „Das ist ein Selbstläufer.“ Und noch ein paar Jahre vorher hat sie in Borgfeld die „Deichmanufaktur“ eröffnet, in der zwischenzeitlich diverse Bremern und Butenbremer (zumindest für ein paar Stunden) zu Porzellankünstlern geworden sind. Am Deich in Borgfeld gab es dann die Kündigung für die Werkstatträume und auf der Suche nach neuen Räumen ist Gabi Appel im Tabakquartier gelandet. Eine Punktlandung eben.

In der Werkstatt geht es darum, „die eigenen Ideen auf Keramik zu bringen“, sagt sie. Eben Keramikstücke zu bemalen. Dafür stehen jede Menge Becher, Tassen, Teller und Müslischalen zur Auswahl. Und natürlich auch eine Vielzahl von Hilfsmitteln wie Schablonen, Stempel und Musterbücher. Schließlich werden die „minimalistischen bis extravaganten Unikate“ auch in entsprechenden Keramiköfen gebrannt. So viel steht fest: Auch wenn das vermeintliche Kunstwerk nicht perfekt glückt, bleibt es eben ein Unikat und ein Dauergast im Küchenschrank. „Das wirft man nicht weg“, sagt einer, der es wissen muss.

Makramee und Fototransfer

In Gruppen wird die Keramik-Malerei zum Event. „Bis zu 50 Leute können wir bequem unterbringen“, sagt Appel. Das „Barbarella“-Angebot für Geburtstagsfeiern, Junggesellinnenabschiede („Männer feiern anders“), Bloggertreffen und Firmenveranstaltungen beschränkt sich nicht nur auf die Keramik-Kunst. Makramee, Dosen-Upcycling-Projekte und Fototransfer – das Angebot an Workshops und Seminaren aus dem Kreativ- und Do-it-Yourself sei vielfältig und wächst stets weiter, heißt es. „Ideen gibt es viele“, sagt Gabi Appel. „Und wir bieten viele Sachen an, die es woanders nicht gibt.“

Reichlich Porzellan: Gabi Appel (l.) und Birte Kommnick in der Keramikwerkstatt.

Die Workshops und Seminare finden sowohl offen für alle zu festen Terminen statt, sind aber auch individuell als „Erlebnispakete“ für Gruppen ab zwölf Personen buchbar. Und nicht nur die Workshops. „Barbarella Events“ vermietet auch die Räume an Gruppen. „Bis zu 100 Personen können wir auf unserer Fläche beherbergen“, sagt Birte Kommnick. Unter anderem gibt es auch eine gut ausgestattete Küche.

„Barbarella Events“ hat dienstags und mittwochs von 13 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 19 Uhr und sonnabends von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Anmeldung und Informationen unter Telefon 0421/33 11 83 13.

Per Fahrrad und Auto ist die Eventlocation gut zu erreichen, auch gibt es Parkplätze in „Mobilitätshäusern“. Wer mit dem Bus kommt, muss einen zusätzlichen Fußweg von einigen Minuten Länge einplanen.

Weitere Details zu Kursen, Preisen und zum kreativen Team unter:

www.barbarella-events.de