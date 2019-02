Mechthild Großmann liest aus Frankenstein - Roman Thema beim Kongress für Intensivmedizin

Bremen - Von Dieter Sell. Man nehme Strom, Leichenteile und einen schier grenzenlosen Forscherdrang. Dazu eine ausgeklügelte Apparatur. Und schon ist sie zum Leben erweckt, die namenlose Kreatur. Was die britische Schriftstellerin Mary Shelley 1818 in ihrem Roman über Frankenstein schildert, begeistert seither nicht nur Freunde des Horrorgenres. Auch Ärzte beschäftigen sich mit dem Plot, wie eine gutbesuchte Lesung auf dem Kongress der Intensivmediziner im Congress Centrum auf der Bürgerweide zeigt, der bis Freitag läuft. Sie ziehen Linien zwischen dem Klassiker der Weltliteratur, der Urangst, lebendig begraben zu werden, und dem Traum von Unsterblichkeit.

Aber zunächst der Roman: Mit unverkennbarer Stimme liest Schauspielerin Mechthild Großmann, im Münsteraner „Tatort“ die kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, vom jungen Forscher Viktor Frankenstein. An der damals angesehenen Ingolstädter Universität schafft er aus Leichenteilen ein menschliches Wesen. „Leben und Tod schienen mir nur eingebildete Schranken zu sein, Sezierraum und Schlachthaus versorgten mich mit reichlich Material“, liest Großmann aus einer Neuübersetzung von Alexander Pechmann. Das Publikum gruselt es.

Der Essener Intensivmediziner Klaus Lewandowski kommentiert Shelleys Schauerroman und stellt ihn in einen größeren Zusammenhang. Erzählt von Grabräubern und Wiedererweckungen, die auch in der Bibel auftauchen. Beispielsweise von Lazarus, den Jesus Christus auferstehen lässt. Und erwähnt Organhandel und Organtransplantationen, die sein Regensburger Kollege Thomas Bein später mit einem langgehegten Traum in Verbindung bringt: „Die Transplantationsmedizin lässt die Unsterblichkeit des Menschen näherrücken.“ Doch vor den Traum setzt Lewandowski den Horror, berichtet von der Taphephobie, von der Angst, lebendig begraben zu werden. Der Mediziner hat sich in der Geschichte umgesehen und ist auf den englischen Geschäftsmann und Sozialreformer William Tebb gestoßen, der 1905 Fachberichte untersuchte. Seine Bilanz zu jener Zeit liest sich dramatisch: 219 Menschen wurden beinahe lebendig begraben, 149 tatsächlich. Wer meint, dass so etwas heute nicht mehr passieren kann, den belehrt Lewandowski kurz darauf eines Besseren. Er zitiert das Ärzteblatt, das vergangenes Jahr über eine Frau in Südafrika berichtete, die Sanitäter nach einem Verkehrsunfall für tot erklärt hatten. Fälschlicherweise, wie sich herausstellte. Denn im Leichenschauhaus fiel dem Forensiker auf, „dass die Person tatsächlich noch lebendig war“.

Verständlich, dass sich Menschen eingedenk derartiger Schauergeschichten seit Jahrhunderten überlegen, was sie tun können, wenn sie tatsächlich lebendig unter die Erde kommen. Spezielle Särge könnten helfen, so Lewandowski. Ausgerüstet mit Sauerstoffzufuhr und Notglöckchen, vom Sarg aus zu betätigen und über dem Grab installiert.

Was viele Kongressteilnehmer im Publikum überrascht, ist der Gegensatz zwischen Romanvorlage und dem Filmklassiker, der 1931 in die Kinos kam: im Buch ist die intelligente aber hässliche Kreatur, von Natur aus gut, aber von ihrem Schöpfer verlassen und deshalb gewalttätig, im Film das tumbe Monster.

„Ursprünglich steht die zurückgestoßene Figur im Mittelpunkt“, sagt der Frankfurter Pfarrer und Medizinethiker Kurt Schmidt. „Die Kreatur, die keine Anerkennung findet.“ Der evangelische Theologe sieht darin auch eine Parabel über Eltern, die für ihre Kinder keine Verantwortung übernehmen.

Am Ende der wissenschaftlich begleiteten Lesung steht aber vor allem die Verantwortung des Menschen in der biomedizinischen Forschung im Raum, die Frage nach Chancen und Grenzen. Die Medizin ist entscheidend von der Idee beeinflusst, der Mensch könnte wie eine Maschine repariert werden, erläutert der Anästhesist Thomas Bein in seinem ethisch-philosophischen Kommentar.

Einerseits. Und andererseits betont der Regensburger mit Blick auf die Gegenwart: „Am Ende steht noch immer der Tod.“

epd