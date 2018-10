Bremen bietet Asylbewerbern Ausbildung zum Altenpflegehelfer an

Bremen - Pflegekräfte in Heimen sind knapp. Um diesem Notstand zu begegnen, kooperieren das Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen öffentlichen Dienst (AFZ) und die Bremer Heimstiftung erstmals miteinander. Gemeinsam erleichtern sie jungen Asylbewerbern den Einstieg in den Pflegeberuf.

13 Flüchtlinge haben jetzt in der Schule für Altenpflege Bremen-Ost der Heimstiftung eine Altenpflegehilfeausbildung begonnen. Damit eröffnet sich für sie eine berufliche Perspektive, die in Bremen neu ist, wie es heißt. Denn Asylbewerber haben keinen Anspruch auf einen Bildungsgutschein und damit auf die Finanzierung einer solchen Ausbildung.

„Bisher standen wir vor einem Dilemma“, sagt Holger Wendel, Leiter des AFZ. Obwohl ein großer Bedarf an qualifizierten Pflegekräften für die Versorgung alter Menschen bestehe und viele Flüchtlinge ein hohes Interesse an einer Ausbildung hätten und auch geeignet seien, habe man die bereitgestellten Plätze nicht besetzen können. „Aufgrund fehlender Zugangsvoraussetzungen für eine einjährige Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung für einen gelungenen Übergang in die dreijährige Altenpflegeausbildung“, so Wendel.

Erst die Zusammenarbeit seiner Behörde mit der Bremer Heimstiftung schafft nun Abhilfe. Gemeinsam wurde für diese Zielgruppe eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer konzipiert, die unter anderem zusätzlichen Deutschunterricht beinhaltet. Finanziert wird die 15-monatige Maßnahme im Rahmen der Ausbildungsplanung 2018 des Senats. „Eine Maßnahme, die allen nützt“, sagt Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Asylsuchende bekämen die Chance auf eine berufliche Perspektive, Bremen mehr qualifizierte Fachkräfte in der Altenpflege. Koordiniert wird dieses Angebot vom AFZ, die Heimstiftung stellt die Räumlichkeiten, die Lehrkräfte für den theoretischen Unterricht sowie die Plätze für Praxiseinsätze zur Verfügung.

Vorkursus und Praktikum

In einem Vorkursus erhielten 15 Frauen und Männer eine Einführung in die Altenpflege und absolvierten ein zweiwöchiges Praktikum in Häusern der Heimstiftung. Dabei konnten die Schüler herausfinden, ob der Beruf ihnen liegt und gleichzeitig ihren Arbeitsplatz für die kommenden Monate kennenlernen. Von 15 Teilnehmern entschieden sich 13 für die Ausbildung.

Anfängliche Zweifel wären schon da gewesen, sagt die Teilnehmerin Lisa Rabi. In ihrer Heimat Afghanistan hätte Altenpflege in eigens dazu geschaffenen Einrichtungen schließlich ein negatives Image. „Bei uns leben alte Menschen in der Familie und werden dort auch gepflegt“, erzählt die 29-Jährige. Im Praxiseinsatz habe sie aber erlebt, wie gut es den Bewohnern gehe. „Man kümmert sich viel, und mir macht es Spaß mit ihnen“, so Lisa Rabi.

Wie ihre Mitschüler, so hat die junge Frau während der Ausbildung an vier Tagen in der Woche theoretischen Unterricht in der Heimstiftungsschule oder praktische Ausbildung und Praxisanleitung in den Häusern der Heimstiftung. Sonnabends besucht sie den vom AFZ organisierten Deutschkursus, denn die deutsche Sprache ist der Schlüssel. Mit dem Abschluss der Maßnahme gilt es, das B2-Sprachniveau mit Zertifikat zu erwerben.

„Alle sehr motiviert“

Auch wenn für viele Teilnehmer der Start nicht leicht sei – etwa, weil sie Schlimmes erlebt, existenzielle Ängste oder Sprachschwierigkeiten hätten –, „alle sind sehr motiviert und nehmen das, was wir ihnen vermitteln, gern an“, sagt Hemavathany Steinfatt von der Heimstiftung, eine der Dozentinnen und Leiterin des Kurses.

In Anbetracht der demographischen Entwicklung würden Flüchtlinge in den Häusern dringend gebraucht, so Alexander Künzel, Seniorvorstand der Heimstiftung. „Und so liegt es in unserem ureigenen Interesse, dass sie eine gute Ausbildung erhalten.“ Das neue Angebot, das angelehnt an eine Einstiegsqualifizierung mit 231 Euro im Monat vergütet wird, ist ein erster Schritt, dem weitere folgen können. „Dieser Einstieg ermöglicht den Zugang zur dreijährigen Fachkraftausbildung“, sagt Agnes-Dorothee Greiner, stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums der Heimstiftung, unter deren Dach die Schule für Altenpflege angesiedelt ist.

Noch bis zum 15. November können interessierte Asylbewerber nachträglich in die Ausbildung einsteigen. Bewerbungen an susanne.unbehau@afz.bremen.de.

gn