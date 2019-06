Cellos statt Klarinette

HfK-Studenten als Stadtmusikanten

+ Statt „4 plus Klarinette“ bildeten Cello-Sonaten den Auftakt der „Stadtmusikanten plus“. Foto: Sussek

Bremen – Der 200. Geburtstag der Bremer Stadtmusikanten (beziehungsweise der Aufnahme der Geschichte in die Grimmschen Kinder- und Hausmärchen) wird in Bremen schwer gefeiert – mit der Festwoche ab 3. Juli (wir berichteten) und diesem Wochenende, an dem die Studenten der Hochschule für Künste (HfK) ihr Musikfestival unter das Motto „Stadtmusikanten plus“ stellen. Allein zwölf Konzerte sind geplant, und gleich zu Beginn mussten die Planungen der Realität weichen: Das Auftaktkonzert „4 plus Klarinette“ in der Galerie Mitte im „Kubo“ (Ostertorviertel) fiel aus, weil sich einer der Studenten einen Handbruch zugezogen hatte. Also sprang ein südafrikanisch-mexikanisches Duo mit zwei Cellos ein und tröstete die mehr als 60 Zuhörer mit Sonaten.