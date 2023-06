Bremen: CDU will „rechtswidrige Manöver“ stoppen

Von: Jörg Esser

Teilen

Die CDU-Fraktion zieht vor den Staatsgerichtshof: Frank Imhoff (l.) und Jens Eckhoff präsentierten am Freitag Inhalte ihrer Normenkontrollklage. © CDU

Die Bremer CDU-Fraktion zieht gegen den Nachtragshaushalt 2023 vor den Staatsgerichtshof. Fraktionschef Frank Imhoff kündigte am Freitag eine Normenkontrollklage an.

Bremen – Die Bremer CDU reicht eine Normenkontrollklage gegen den Nachtragshaushalt 2023 ein. Fraktionschef Frank Imhoff kündigte am Freitag an, zusammen mit seinen 23 Fraktionskollegen gegen den rot-grün-roten Senat vor den Staatsgerichtshof zu ziehen.

Der Nachtragsetat ist im März gegen die Stimmen der Opposition von der Bürgerschaft beschlossen worden und sieht kreditfinanzierte Ausgaben von 2,5 Milliarden Euro für den Klimaschutz sowie weitere 500 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen von Ukraine-Krieg und Energiepreiskrise für die Zeit bis 2027 vor. Aus Sicht von Imhoff umgeht die Regierung so die Schuldenbremse und verschafft sich mit den Krediten Milliarden, um strukturelle Haushaltslöcher zu stopfen und Prestigeobjekte wie das Stadtmusikantenhaus zu bezahlen. „Das ist keine generationengerechte Finanzpolitik“, sagte Imhoff. Belastungen würden durch „rechtswidrige Manöver“ einseitig auf die Zukunft verschoben. Die Rückzahlung der Kredite jedenfalls soll ab 2027 erfolgen – für Tilgung und Zinsen sind 30 Jahre lang jeweils 190 Millionen Euro eingeplant.

Die CDU hat als Gutachter den Staats- und Verwaltungsrechtler Christoph Gröpl von der Universität des Saarlandes ins Boot geholt. Und der sieht gute Erfolgsaussichten für einen Normenkontrollantrag gegen den Nachtragshaushalt. Er konstatiert diverse Verstöße gegen Verfassungsrecht.

Gutachter sieht Verstöße gegen das Verfassungsrecht

So sieht Gröpl die Notwendigkeit zur Aussetzung der Schuldenbremse, die seit 2020 die Inanspruchnahme von Krediten zur Deckung des Haushalts verbietet, nicht hinreichend begründet. Der Klimawandel beispielsweise sei keine „außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht“, wie es die Landesverfassung fordert, sondern vielmehr eine Daueraufgabe des Staates. Außerdem seien Maßnahmen im Haushalt nicht präzise genug festgelegt. Der Großteil werde pauschal ohne genaue Angabe des Verwendungszwecks zur Verfügung gestellt. Es fehle der „finale Veranlassungszusammenhang“. So bestehe die Gefahr der Zweckentfremdung. „Das Haushaltsrecht bedarf der Bestimmtheit“, fuhr Gröpl fort. „Die Verwaltung muss wissen, was sie mit dem Geld machen darf.“ Doch im Entwurf werden 2,7 Milliarden Euro „große Brocken“ auf einer Seite abgearbeitet.

Schließlich verstößt der rot-grün-rote Nachtragshaushalt laut Gutachter gegen den „Grundsatz der Jährlichkeit“. Dieser gewährt den Parlamenten die Möglichkeit, Jahr für Jahr über den Etat zu entscheiden. Mit der Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt aber werde ein „Vorrat von Kreditermächtigungen von mehr als zwei Milliarden Euro gebunkert“, so Gröpl. „Das ist eine äußerst bedenkliche Schuldenkreditwirtschaft, die in keiner Weise in Ordnung geht.“ Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jens Eckhoff, ergänzte: „Rot-Grün-Rot will das Geld ausgeben, was sie sich bewilligt haben.“ Jeder Schulbau werde zukünftig zur Klimaschutzmaßnahme deklariert.

Eckhoff: Jeder Schulbau wird zur Klimaschutzmaßnahme

Der Gutachter hofft, dass über den Normenkontrollantrag möglichst schnell entschieden wird. „Doch das liegt allein in der Macht des Staatsgerichtshofs.“ Wird dem Antrag dann stattgegeben und erklärt das Gericht den Nachtragshaushalt für nichtig, würden alle Kreditermächtigungen wegfallen, sagt Gröpl.

Und das ist auch das Ziel der CDU. „Mit unserer Klage wollen wir die Steuerzahler und vor allem die jüngeren Generationen schützen“, sagte Imhoff.