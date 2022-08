CDU-Spitzenkandidat Imhoff will Wiebke Winter auf Platz zwei der Landesliste

Von: Johannes Nuß

CDU-Spitzenkandidat zur Bürgerschaftswahl 2023 Frank Imhoff hat der Partei vorgeschlagen, Wiebke Winter auf Platz zwei der Landesliste zu setzen. © CDU Bremen

Im Mai steht die Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen an. Die CDU bringt sich in Stellung: Spitzenkandidat Frank Imhoff will Wiebke Winter an seiner Seite wissen.

Bremen – Noch ein gutes Dreivierteljahr, dann wird in Bremen mit der Wahl zur 21. Bürgerschaft in Bremen am 14. Mai 2023 ein neues Landesparlament – gleichzeitig auch größeres Landesparlament – gewählt. Im gleichen Zug werden die Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung und die Beiräte der Hansestadt Bremen neu gewählt.

Noch lange hin, aber die Parteien bringen sich schon jetzt in Position. Die CDU mit Frank Imhoff, die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte.

Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff bringt sich weiter in Stellung

Nachdem die CDU mit Frank Imhoff bereits im Mai dieses Jahres ihren Spitzenkandidaten gewählt hat, bringt der sich weiter in Stellung und baut ein Team um sich auf. Ganz vorne an der Spitze dabei: Wiebke Winter – jüngstes Mitglied des CDU-Bundesvorstands und außerdem Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen.

Winter ist jung, Winter ist beliebt. Zwar hat Winter bei der Bundestagswahl 2021 den Sprung nach Berlin verpasst, erreicht aber im Gegensatz zu Imhoff die junge Wählerschaft besser. „Wiebke Winter ist genau die Richtige, um den Wählerinnen und Wählern gemeinsam eine überzeugende personelle Alternative zur rot-grün-roten Landesregierung anzubieten. Sie kennt die Bremer Themen als Deputierte für Gesundheit und Verbraucherschutz und aus ihrem engagierten Bundestagswahlkampf. Sie ist politisch bis zur Bundesebene bestens vernetzt und bringt als Mitgründerin der Klima-Union viel fachliches Know-how in diesem wichtigen Zukunftsfeld mit“, wirbt der 53-Jährige für seinen Vorschlag, mit Winter eine Kandidatin auf Platz zwei der Landesliste zu setzen, die mit 26 gerade einmal halb so alt ist.

Will die CDU bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen etwas reißen, muss sie die jungen Wähler erreichen

Imhoff weiß, er muss die jungen Wähler in Bremen erreichen, wenn er bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen etwas reißen will. Das kann mit Wiebke Winter durchaus gelingen und das muss auch mit Winter gelingen. Schaut man sich die aktuellsten Umfragewerte der Bremer CDU an, dann ist das nämlich dringend notwendig. Nach der neuesten Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose vom 29. August 2022 liegen die Sozialdemokraten mit 30,5 Prozent Stimmanteile gut sechs Prozentpunkte vor den Christdemokraten, die gerade einmal auf 24,5 Prozent kommen. Bei der Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen hatte das Ergebnis noch völlig anders ausgesehen.

Spitzenkandidat Imhoff sieht in dem Altersunterschied des künftigen Bremer CDU-Spitzenduos klare Vorteile, wie er selber sagt. „Trotz oder gerade deswegen bin ich überzeugt, dass wir uns sehr gut ergänzen. Denn am Ende geht es darum, die Alltagssorgen der Menschen aller Generationen in unserem Land zu erkennen und soweit möglich politisch zu lösen. Deswegen schlage ich meiner Partei Wiebke Winter für Platz 2 im Wahlbereich Bremen vor“, so Imhoff.

Wiebke Winter will bei Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen Generationengerechtigkeit in Mittelpunkt stellen

Die 26-jährige Wiebke Winter ist gebürtige Kielerin, Juristin und lebt inzwischen in Burglesum. Sie ist das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands, Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen, stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Bremen-Nord und kooptiertes Mitglied im Landesvorstand der Bremer Christdemokraten. Zum Vorschlag des Spitzenkandidaten Frank Imhoff sagt sie: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das Frank Imhoff mir durch seinen Vorschlag entgegenbringt und hoffe auf ein starkes Votum meiner Partei.“

Winter will in ihrem Wahlkampf die Generationengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Dabei sei es egal, ob es sich um die Themen Klimaschutz, Digitalisierung, ausgewogene Haushaltspolitik oder Bildung handele. Winter: „Ich möchte die Perspektive meiner Generation in die Bremer Politik einbringen. Spätestens seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Klimaschutz und der Klimabewegung sollte allen klar geworden sein, dass bei politischen Entscheidungen auch ihre Wirkungen für zukünftige Generationen beachtet werden müssen.“

Am 5. November entscheidet die Landes-CDU bei zwei Delegiertenversammlungen in Bremerhaven und Bremen über die beiden Listen der Wahlbereiche für die Bügrerschaftswahl 2023 in Bremen. Imhoff hatte seinen Personalvorschlag zuvor mit dem Landesvorstand abgestimmt und bereits an den Wahlvorbereitungsausschuss übermittelt, der aus den Vorschlägen der Stadtbezirksverbände einen Listenvorschlag erarbeiten wird. Die Wahl zur 21. Bremischen Bürgerschaft findet am 14. Mai 2023 statt.