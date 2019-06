CDU-Fraktion demonstriert Einigkeit

Bremen – Die CDU, fortan größte Fraktion in der Bürgerschaft, demonstriert Einigkeit. Auf der konstituierenden Fraktionssitzung haben die (statt 20) nun 24 CDU-Abgeordneten Thomas Röwekamp am Montag einstimmig in seinem Amt als Fraktionschef bestätigt. Als Stellvertreter wurden Thomas vom Bruch (24 Stimmen) und Silvia Neumeyer (22 Stimmen) gewählt.

Alle „erzielten herausragende Ergebnisse in geheimen Wahlen – so geht gemeinsame Fraktion, mal sehen, wie es nächste Woche in der SPD läuft“, kommentierte der Abgeordnete Jens Eckhoff anschließend süffisant auf Facebook. Die SPD-Fraktion trifft sich am Montag, 24. Juni, zu ihrer konstituierenden Sitzung. Dort stehen Kampfabstimmungen an – etwa um den Fraktionsvorsitz, wo der (ohne Bezüge beurlaubte) Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte gegen Amtsinhaber Björn Tschöpe antritt.

Spannend wird auch, ob Noch-Senator Martin Günthner nach seiner Kritik an Bürgermeister Carsten Sieling („Nicht am Sessel kleben“) mit seinem Wunsch durchkommt, Fraktionsvize zu werden.

Doch zurück zur CDU. Als größte Fraktion im Parlament – bei der Wahl am 26. Mai hatte die Union erstmals in der Geschichte des kleinsten Bundeslandes die SPD überrundet – schlägt sie einen Abgeordneten für das Amt des Bürgerschaftspräsidenten vor. Einstimmig nominierte die CDU-Fraktion den Landwirt Frank Imhoff, der bisher schon Vizepräsident des Parlaments war. Mit ihm, so Röwekamp, „haben wir einen hervorragenden und erfahrenen Kandidaten, um im ranghöchsten Amt im Land Bremen das Parlament überparteilich, engagiert und authentisch zu repräsentieren“.

Bei einer konstituierenden Sitzung müssen die Abgeordneten unterschreiben, dass sie ihr Mandat annehmen. CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, der noch im Juni zum neuen Bremer CDU-Chef gewählt werden soll, tat das natürlich auch.

Die Grünen wollen derweil noch mit ihrer konstituierenden Sitzung warten – mit Blick darauf, dass einige Abgeordnete in den Senat wechseln und das Mandat deshalb gleich wieder abgeben werden. Die FDP-Fraktion trifft sich am Dienstag zur ersten Sitzung.

Die Linken kamen – wie die CDU – bereits am Montag zusammen. Zur Fraktionsvorsitzenden wurde erneut Kristina Vogt gewählt. Stellvertretende Fraktionschefs sind Claudia Bernhard und Klaus-Rainer Rupp. Die AfD wählte Thomas Jürgewitz zum Fraktionschef.