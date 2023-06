Drastischer Anstieg von Raubüberfällen: CDU beklagt „unsicheres Bremen“

Von: Elisabeth Gnuschke

Immer wieder hat die Polizei in der Bremer City mit Raubüberfällen zu tun. © Kuzaj

Wird Bremen immer unsicher, nimmt die Zahl der Raubüberfälle zu? Ja, meint die CDU und beklagt, dass die Ermittlungsgruppe Straßenkriminalität in der Innenstadt aufgelöst wurde.

Bremen – Falsche Prioritäten machen die Innenstadt „wieder erkennbar unsicherer“. Das wirft die CDU Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vor. Es geht um reihenweise Überfälle nach ähnlichem Muster, insbesondere von jungen Männern, und die Ermittlungsgruppe Innenstadt im Kampf gegen Straßenkriminalität. Die Spezialgruppe, die über Monate immer wieder mutmaßliche Täter fasste, wurde bereits Ende des Jahres aufgelöst, was allerdings erst am Donnerstag bekannt wurde. Die Raubüberfälle – Ziel sind Goldketten, Uhren, Handys und Geld – dauern unterdessen unvermindert an oder nehmen sogar zu, wie die CDU sagt, so in der City, im Viertel und rund um den Hauptbahnhof.

Und auch die Polizei räumte auf Nachfrage einen Anstieg der Taten um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Auch wenn die Ermittlungsgruppe ihre Arbeit Ende 2022 „erfolgreich abgeschlossen und für entsprechende Festnahmen und Haftbefehle gesorgt“ habe, bearbeite die Polizei den Komplex weiter, betonte Sprecherin Franka Haedke. Sie bestätigte, dass aktuell wieder zehn bis 15 junge Menschen aus den Maghreb-Staaten Straftaten begingen. Die Polizei verstärke daher ihre Schwerpunktmaßnahmen.

Im Dezember hatte Mäurer erklärt, rund 130 jungen unbegleiteten Ausländern, insbesondere aus Algerien, Marokko und Tunesien, könnten 699 Tatbeteiligungen zugeordnet werden. Nach Auffassung der CDU rächt sich die Auflösung der Ermittlungsgruppe. Für Jugendbanden sei „diese Innenpolitik ein Freifahrtschein“.

Erst am Mittwoch gegen 17.30 Uhr war auf der Bürgermeister-Smidt-Straße ein Passant überfallen worden. Ein junger Mann, so die Polizei, lächelte einen 71-Jährigen zunächst freundlich an – um ihm dann die Goldkette vom Hals zu reißen und mit einem Komplizen auf einem E-Roller zu flüchten.