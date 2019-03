Carsten gegen Carsten

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD, links) und CDU-Herausforderer Carsten Meyer-Heder diskutierten am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung im Vorfeld der Bürgerschaftswahl. In Bremen wird am 26. Mai ein neues Landesparlament gewählt. Foto: DPA

Bremen - Von Helmut Reuter. Eigentlich ist von Wahlkampf in Bremen noch wenig zu spüren. Doch am Donnerstagabend blitzte er dann auf. Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU trafen erstmals im direkten Streitgespräch aufeinander.

Amtsinhaber Carsten Sieling (SPD) und Herausforderer Carsten Meyer-Heder (CDU) schenkten sich zwei Stunden lang nichts. Der eine gab sich als erfahrener Regierungschef und Faktenchecker, der andere als frischer und angriffslustiger Herausforderer. 500 Gäste waren zur Premiere ins Maritim-Hotel gekommen. Sie erlebten einen Parforceritt durch alle Politikfelder und zwei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Am 26. Mai haben die Bremer eine echte Wahl.

Sieling traute sich in die Höhle des Löwen, denn er folgte der Einladung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. „Ich glaube, ich habe noch nie vor so vielen CDU-Anhängern reden dürfen“, sagte er. Zwar kennen er und Meyer-Heder sich schon länger. Kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 2015 eröffnete Sieling sogar das Sommerfest von Meyer-Heders Softwareunternehmen „Team Neusta“. Damals hatten beide aber wohl nicht geahnt, dass sich als Spitzenkandidaten und Kontrahenten mal auf einer Bühne wiederfinden.

Die Vorgaben waren am Donnerstag einfach: zehn Minuten Statement, 45 Minuten Debatte unter Moderation des Journalisten Axel Brüggemann und 30 Minuten Publikumsfragen. So wurde es auch gemacht. Meyer-Heder zeigte am Donnerstag, dass er unverkrampfte Attacke kann. In Anzug, weißem Hemd ohne Krawatte und mit den Händen oft in der Hosentasche warf er Sieling in puncto Bildung „komplettes Politikversagen“ vor. Digitalisierung – Fehlanzeige. Infrastruktur – Investitionsstau. Wirtschaftspolitik – „viel Luft nach oben“. „Die Liste ist lang. Es ist einfach viel zu wenig passiert in vergangenen zwölf Jahren“, rief Meyer-Heder, der dafür viel Applaus bekam. Sein Fazit: „Einen Neuanfang für unser Land gibt es nur mit der Bremer CDU und mir als Bürgermeister.“

So weit so gut. Doch die SPD hat in den vergangenen Jahrzehnten manchen CDU-Herausforderer im Bremer Wahlkampf erlebt und am Wahltag untergehen sehen. Sieling weiß, dass die SPD mit mehr als 70 Jahren in der Regierung ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesrepublik hat, sich darauf aber auch mit Blick auf das Umfragetief nicht ausruhen kann. Er konterte die Anwürfe seines Kontrahenten. Die Arbeitslosigkeit sei nicht, wie Meyer-Heder sage, minimal gesunken, erinnerte Sieling: „In Bremerhaven lag sie 2005 bei 25 Prozent, heute sind es zwölf Prozent.“

Anders als der erst vor einem Jahr in die CDU eingetretene Meyer-Heder, kennt Sieling das Politik-Geschäft aus allen Perspektiven: Bürgerschaft, Bundestag, Landesregierung. „Wir müssen uns leider auch im Detail auskennen, damit wir eine solche Stadt regieren können“, sagte Sieling mit Blick auf komplexe Gesetzeslagen. Auf das rote und das rot-grüne Konto verbuchte er den „Rekordausbau“ bei Kindergartenplätzen, die zusätzlichen 20 000 sozialversicherungspflichtigen Jobs seit 2015 und den Anstieg von Genehmigungen beim Wohnungsbau.

Nur bei der Koalitionsfrage wurden beide etwas schmallippig, Sieling noch mehr als Meyer-Heder. In Anspielung auf den gemeinsamen Vornamen Carsten konnte sich der CDU-Kandidat eine „C&C“-Koalition nicht wirklich vorstellen. Dann schon eher Jamaika mit FDP und Grünen. Sieling hielt sich bedeckt. Darüber werde am Tag nach der Wahl gesprochen.

Das Rennen bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai dürfte spannend werden. Eine Umfrage von Anfang Februar sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Danach kommen die Sozialdemokraten auf 24 Prozent der Stimmen und die oppositionelle CDU auf 25 Prozent. Die Grünen liegen bei 18 Prozent, die Linke bei 13, die AfD bei acht und die FDP bei sechs Prozent. dpa