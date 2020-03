Mal Camus, mal Klamauk

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Beckett, Sartre, Ionesco – so viele aufregende Autoren, so viele relevante zeitgenössische Stücke! Und so viel Theater, das nicht erlaubt und nicht möglich war in der NS-Zeit. Günther Huster gehörte zu jenen, die in den Nachkriegsjahren das Theater der Gegenwart nach Bremen holten. Er machte das im kleinen Rahmen, aber mit Leidenschaft und großer Wirkung: Huster gründete 1947 das „Zimmertheater“, das heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“ ist.

„Das Experiment“ – so lautete der Beiname, den Huster seiner Bühne verpasst hatte. Bühne? Experimentiert wurde zunächst in der Privatwohnung von Husters Familie an der Prager Straße 15 in Schwachhausen. Von 1948 bis Ende 1951 war das „Zimmertheater“ an der Contrescarpe 8 zu finden, ab November 1951 dann auf dem Dachboden des Hauses Schwachhauser Ring 78. Inzwischen hatte der „Literarische Verein“ das kleine Theater übernommen; 1953 aber kam Huster wieder ins Spiel.

1955 ging‘s an die nächste Spielstätte – an die Schwachhauser Heerstraße 30a und damit ins Souterrain einer Tanzschule. Hier war Platz für etwa 60 Zuschauer. 1976 folgte der Umzug in den Schnoor – ins Packhaus, das Huster als „Theater im Schnoor“ (und mit einem Stück des damals aufregend wilden Dramatikers Franz Xaver Kroetz) eröffnete. Auch hier, wo es Platz für einige Dutzend Zuschauer mehr gab, blieb er seiner Linie treu: Gegenwartsdramatik eben – und experimentelle Avantgardestücke. Damit hatte sich Huster weit über Bremen hinaus einen Namen gemacht; er gab Gastspiele im In- und Ausland.

Huster war 1912 als Sohn einer Kaufmannsfamilie in Osnabrück geboren worden. Auch er machte eine kaufmännische Lehre – doch seine Leidenschaft gehörte dem Theater, er nahm Schauspielunterricht. Nach dem Krieg konzentrierte er sich mit der Gründung des „Zimmertheaters“ ganz auf die Bühne. Er spielte, er inszenierte.

Das „Zimmertheater“ kooperierte mit Bildungseinrichtungen wie der Volkshochschule, dadurch entstanden programmatische Veranstaltungsreihen wie „Junges Theater“. Huster war schon modern, bevor in den 60ern mit der Entwicklung des „Bremer Stils“ die bundesweit wirkende Bühnenrevolution am Goetheplatz begann. Parallel dazu waren im „Zimmertheater“ – etwa zur Freimarktszeit – auch Boulevardkomödien („Rendezvous in Wien“) zu sehen. Mal gab‘s Camus, mal Klamauk.

Eine besondere Rolle spielte bei Huster Samuel Beckett, dessen Stücke wieder und wieder auf dem Spielplan des „Zimmertheaters“ auftauchten – ganz besonders „Das letzte Band“ aus dem Jahr 1958. Oft spielte Huster das Ein-Personen-Stück um einen greisen Kauz, dessen Leben im Leerlauf endet, selbst – so beispielsweise zum Beginn der Saison 1967/68. Und auch noch in den 80er Jahren – dann wieder an der Contrescarpe (nun in den Räumen des Institut Français).

Das Packhaustheater hatte Huster 1977 verlassen. Mit 65 Jahren war es Zeit für den Ruhestand. Da er sich um seine Alterssicherung nicht gekümmert hatte, gewährte die Kulturdeputation dem verdienten Bremer Theatermann einen Ehrensold. Mit dem Theater mochte er trotz des Ruhestands nicht aufhören – daher die Rückkehr an die Contrescarpe. Hier, in seinem „Zimmertheater“, verkörperte er nicht nur Bühnenfiguren, sondern zugleich auch Jahrzehnte bremischer Theatergeschichte. Bis zum Schluss spielte er „Das letzte Band“. Huster starb 1987. Er wurde 75 Jahre alt; sein „Zimmertheater“ war damals 40.