Ein Campus in der Innenstadt

Ideen für eine „Business School Bremen“ von Uni und Hochschule Am Brill

+ Jochen Zimmermann - Foto: Rehling/Uni Bremen

Bremen - Von Viviane Reineking. Bremen bekommt eine „Business School“ auf dem bisherigen Sparkassenareal Am Brill – so jedenfalls sieht es ein Konzept vor, dass der Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen, Jochen Zimmermann, verfasst hat. Sein Vorschlag: Wirtschaftswissenschaftler von Universität und Hochschule bündeln ihre Kompetenzen auf einem etwa 20 000 Quadratmeter großen Campus samt Bibliothek, Hörsälen und Büros in der Bremer City.