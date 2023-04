Buttersäure-Angriff auf Gerichtsvollzieher: Linksautonome bekennen sich – Polizei Bremen ermittelt

Von: Andree Wächter

Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern, die für den Buttersäureangriff verantwortlich sind. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Haben Personen aus der linksautonomen Szene einen Buttersäure-Angriff auf das Gerichtsvollzieher-Gebäude ausgeführt? Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen – Noch unbekannte Täter schlugen in der Nacht von (Oster-)Montag auf Dienstag die Scheiben von Gerichtsvollziehern in Bremen Walle ein und gossen Buttersäure ins Haus. Verletzt wurde niemand, schreibt die Polizei. Laut den Beamten dauern die Ermittlungen an. In einem Bekennerschreiben, das anschließend auf einer linksautonomen Internetplattform veröffentlicht wurde, erklären die Täter die Attacke als Akt des Widerstands gegen Zwangsräumungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Schreiben echt ist, wie sie gegenüber kreiszeitung.de bestätigen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Des Weiteren wurde eine weitere Anzeige erstellt. Dabei geht es um Körperverletzung. Zunächst wurde nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Die zweite Anzeige wurde aufgenommen, weil Buttersäure ein Risiko für die Gesundheit darstellen kann. Im April 2022 gab es einen Angriff mit Buttersäure auf das Bremer Büro von Rheinmetall. In Bremen gab es in den vergangenen Jahren weitere Anschläge mit Buttersäure.

Buttersäure (Butansäure) ist eine einfache Fettsäure. Sie entsteht in der Natur durch Buttersäuregärung. Ihre Dämpfe reizen die Augen sowie die Atemwege. Buttersäure entsteht beim Ranzigwerden von Butter und riecht nach Erbrochenem.

Zu dem Buttersäure-Anschlag hat sich auch Justizsenatorin Claudia Schilling zu Wort gemeldet: „Gerichtsvollzieher haben eine wichtige Rolle, sie setzen Rechtsprechung und Gesetz um, sorgen als Teil der Rechtspflege für Rechtssicherheit und stützen damit unmittelbar den Rechtsstaat als Säule unserer Demokratie. Wer Gerichtsvollzieher angreift, greift gleichsam unseren Rechtsstaat an.“

Die Polizei Bremen ermittelt weiter und fragt mögliche Zeugen, wer in der Nacht zu Dienstag, zwischen 1:00 und 4:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. 0421/362-3888 entgegen.