Buschlandung in Bremen

Ein Auto ist auf der Flucht vor dem Zoll in den Büschen gelandet. Der Fahrer ist entkommen.

Bremen - Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 27 den Zollkontrolleuren davon gerast. „Die Flucht endete in den Büschen“, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge ignorierte der Fahrer die Stoppzeichen des Zollfahrzeugs, verließ die A 27 an der Ausfahrt Vahr und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Richard-Boljahn-Allee. Bei dem Versuch, diese zu verlassen und in die Karl-Kautsky-Straße abzubiegen, kam der Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr die angrenzende Böschung hinunter. Drei der vier Insassen inklusive des Fahrers flüchteten. Ein 28 Jahre alter Mitfahrer wurde vorläufig festgenommen, das Auto beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so der Polizeisprecher.