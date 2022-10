Bus kracht in Lkw: Sechs Menschen in Bremen verletzt

Von: Fabian Raddatz

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Unfallermittler der Polizei haben die Arbeit aufgenommen. © Nord-West-Media TV

Großeinsatz am Dienstagabend: Bei einem schweren Kreuzungscrash zwischen Bus und Lastwagen werden in Bremen sechs Menschen verletzt.

Bremen – Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu der Kreuzung an der Merkurstraße anrücken, bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Die Windschutzscheibe des Busses ist fast herausgerissen, die Fahrerkabine des Lkw halb zerstört. Trümmerteile liegen weit verteilt auf der Kreuzung.

Mitten im Bremer Güterverkehrszentrum, einem großen Gewerbegebiet, ist ein Linienbus seitlich in einen Lastwagen gekracht. Der Aufprall ist so stark, dass die Passagiere in dem Bus umhergeschleudert werden. Fünf Menschen werden dabei verletzt, erleiden Quetschungen, starke Brustprellungen und andere Verletzungen. Auch der Fahrer des 40-Tonners wird verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit einem Großaufgebot an, darunter auch mehrere Notärzte und Rettungswagen. Anfangs ist die Zahl der Verletzten noch unklar. Möglicherweise sind Personen eingeklemmt. Diese Befürchtung bestätigt sich zum Glück nicht.

Nach ersten Untersuchungen kommen aber alle sechs Verletzten ins Krankenhaus. Die Kreuzung bleibt voll gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Allerdings kam der Linienbus aus einer Seitenstraße. Dort stehen „Vorfahrt achten“-Straßenschilder. Die Unfallermittler der Polizei haben die Arbeit aufgenommen.