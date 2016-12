„Buntes Leben“ in der Neustadt

Mietverträge für inklusive Wohngruppe unterzeichnet / Datenbank mit bis zu 400 Interessenten

+ Jörg Suwalski (v.l.), Günter Runken und Dieter Bieber stellen das Projekt „Bule“ vor. Die bunten Bilder an der Wand zeigen, wie sich die Gruppe ihr Zusammenleben vorstellt. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nun ist es offiziell: Die zehn Mitglieder einer inklusiven Wohngruppe im dritten „Bremer-Punkt“-Haus haben ihre Mietverträge bei der Wohnungsbaugsesellschaft Gewoba unterzeichnet. Einzug ist am 1. Februar. Die Gruppe hat eine Altersspanne von 21 bis 69 Jahren und besteht so aus Berufstätigen und Rentnern. Und auch drei Menschen mit einer Behinderung machen mit. Ihr zukünftiges Haus in der Neustadt nennen sie die „Bule“, eine Kurzform für „buntes Leben“.

Die Gruppe hat ein Konzept dazu geschrieben, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen soll und präsentierte es jetzt bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung im „Café Rosengarten“. „Wir wollen ein gemeinsames Leben ohne Angst und Vereinsamung“, sagt Jörg Suwalski. „Wir helfen uns gegenseitig und wollen auch unsere Freizeit zusammen gestalten.“ Günter Runken zählt auf, was dafür nötig ist: „Respekt, Toleranz und Empathie.“ Dieter Bieber erklärt die Regularien für gemeinsame Abstimmungen und weitere Regelungen und gibt dann einen freudigen Ausblick: „Wir wollen Impulse in den Stadtteil senden. Wir wollen zeigen, dass wir da sind.“ Thomas Bretschneider, Vorstand des Martinsclubs, ist ebenfalls begeistert von dem Projekt: „Wir haben zwei große Dinge vollendet. Eine Kooperation von Martinshof, Gewoba und Stadt, aber auch das Lebendig-Werden einer Idee“, sagt er. „Bei der Inklusion hat man sonst immer ein Gebäude, Leute und viel Personal für die Organisation. Hier nehmen die Bewohner ihr Leben selbst in die Hand.“

Projektpartner seitens der Stadt ist die Koordinierungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen beim Bausenator. Die „Bule“ wird dort als Pilotprojekt gesehen. „Wir haben eine Datenbank aufgebaut und schon 300 bis 400 Interessenten, sagt Thomas Czekaj aus dem Bauressort. Gefragt sei gemeinschaftliches Wohnen im Neubau, doch viele können das nicht bezahlen. Häuser vom Typ „Bremer Punkt“ seien eine moderne Alternative für Menschen, die auf Mietbasis gemeinschaftlich wohnen wollen. Es können flexibel Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen angelegt werden mit 44 bis 58 Quadratmetern Wohnfläche. Weitere „Bremer-Punkt“- Häuser entstehen in der Gartenstadt Vahr und in Kattenturm. Die Baukosten für das Haus der „Bule“ liegen bei 1,1 Millionen Euro.