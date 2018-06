Bunte Tassen mitten im Grünen

Bremen - Von Lara Terrasi. Ein Meer von bunten Farben trotzt dem grauen Himmel. Der Bremer Keramikmarkt hat mal wieder seine Zelte in den Wallanlagen aufgeschlagen. 45 Keramiker aus Deutschland, Holland und Belgien stellten ihre Schmuckstücke aus. Von Geschirr, das an das Märchen „Der Froschkönig“ erinnert, bis hin zu afrikanisch angehauchten Tassen, Tellern und Eierbechern war alles zu finden.

Insbesondere die vergoldeten Tassen der Keramikerin Frauke Alber fallen auf. „Ich wollte ein gut benutzbares, aber edles Geschirr herstellen. Die Lieblingstasse für den Sonntagmorgen“, sagt die 56-jährige Bremerin. „Angefangen habe ich mit einer schlichten Tasse, die ich zur Weihnachtszeit mit einem goldenen Griff bemalt habe. Die kam so gut bei meinen Kollegen an, dass sich daraus die Serie aus Gold und Platin entwickelte.“ Der Grundwerkstoff, den Alber verwendet, ist Porzellan. Die Tassen werden auf der Scheibe gedreht, dann werden sie bei sehr hoher Hitze gebrannt. Und als letzten Schritt werden die Stücke mit flüssigem Gold oder Platin bemalt und dann nochmal eingebrannt. „Bei der Herstellung entwickeln sich immer neue Ideen für meine Keramik.“ Passend zum Thema „Teller rund oder eckig“ beim 29. Keramikmarkt hat Alber einen großen runden Teller angefertigt, der mit Gold bemalt ist. Die 56-Jährige hat zuerst Keramik- und Bildhauerei an der Kunsthochschule studiert und sich dann in Bremen selbstständig gemacht.

Geht man ein paar Schritte weiter, wird es noch farbenfroher. Tassen und Teller mit bunten Blüten, vielerlei Farben und Muster. Keramikerin Silwia Barke-Demba aus Mecklenburg-Vorpommern fertigt, wie sie es nennt, „Gute-Laune-Geschirr“ an. „Ich fertige farbenfrohes Geschirr an, weil ich Farben mag. Ich reise oft nach Westafrika und komme mit den vielen bunten Farben im Kopf wieder zurück.“ Der Grundwerkstoff bei Barke-Dembas Geschirr ist Ton. „Die Teller werden zuerst gedreht, dann eingebrannt, mit Farben bemalt, glasiert und nochmal bei 1 140 Grad gebrannt. „Nach meinem Bauingenieur-Studium habe ich eine keramische Ausbildung gemacht. Seit 1988 habe ich meine eigene Werkstatt.“

Dass der Keramikmarkt wieder ein voller Erfolg ist, bestätigt auch Besucherin Doris Borngräber: „Ich komme jedes Jahr immer wieder gerne her. Ich stöbere einfach gerne. Aber oft finde ich auch etwas, ich könnte hier allerhand mitnehmen“, erzählt die 67-jährige Bremerin schmunzelnd.