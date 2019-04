Zwölf Kinderkarussells drehen ihre Runde und Schleifen auf der Osterwiese

Bremen - Von Martin Kowalewski. Autos fahren im Kreis, aber auch Pferde mit Kutschen. Henry Stummer (51) aus Bruchhausen-Vilsen ist mit einem hübschen und ganz traditionellen Kinderkarussell auf der Osterwiese vertreten. Es ist absolut in Schuss. Kaum zu glauben: Es ist über mehr als 115 Jahre alt. Die Osterwiese hat für kleine Kinder eine bunte Vielfalt an Fahrgeschäften zu bieten. Zwölf Kinderkarussells drehen sich.

„Früher lief ein Pferd im Kreis und hat Kutschen gezogen“, sagt Stummer. Heute läuft das Karussell mit 15 Kilowatt, entsprechend 20 PS, inklusive Licht. Stummer betreibt das Karussell in fünfter Generation. Die Dekoration ist natürlich neu. Alle sieben bis acht Jahre wird das Karussell neu lackiert. Früher seien Kinder bis zwölf Jahre mitgefahren. Heute bevorzugen sie schon mit acht Jahren schnellere Karussells. Ansonsten habe sich nicht viel geändert. „Wenn die Kinder heute fahren, lachen sie genauso wie früher“, sagt er. Liy (17 Monate) strahlt herzlich, während sie zusammen mit ihrem Vater fährt. „Sie ist schon mit einem Jahr auf dem Brokser Heiratsmarkt gefahren“, sagt Mutter Rebacca Stegmann (34) aus Affinghausen.

Bei dem Rundfahrgeschäft „Skyline“ können die Kinder mit einem Hebel selbst steuern, wann ihre Gondeln in die Höhe gehen. Das haben auch Hanne (5) und Lene (8) aus Bremen schnell raus, die in einem Hubschrauber fahren. Die kleinen Fluggäste sind sich einig, das Karussell fährt hoch genug. Besonders gefällt ihnen eine Gondel in Gestalt eines Elefanten. Auch Drachen fahren im Kreis. Betreiber Sascha Pavpalioni (39) strahlt. Er freut sich einfach, wenn viele Kinder glücklich sind.

Hoch in die Luft geht es auch auf den vier Trampolinen des Geschäfts „Outback Bungee“, mit dem Suzann Eisenhauer (56) aus Rastede auf die Osterwiese gekommen ist. Allerdings müssen die Kinder hier selbst etwas tun und Kraft sowie Koordination aufbringen. „Es kommt auf die Beweglichkeit der Kinder an“, sagt Eisenhauer. Die Kinder werden etwas in die Luft gehoben, das Gummiband, an dem sie hängen, dehnt sich. Während ein Junge nicht so ganz hochkommt und eher in den Seilen hängt, saust Leandra (4) aus Bremen elegant mehrere Meter in die Höhe. Sie lächelt und ruft ihren Eltern ein fröhliches „Hallo“ zu. Immer wieder trifft sie die Mitte des Trampolins. „Ich habe zu Hause auch ein kleines Trampolin“, sagt sie, als sie fertig ist.

Die Karussells für Kinder sind sehr bunt und greifen vor allem viele bekannte Geschichten, Figuren und Themen auf. „Crazy Clown“ ist eine Kinderversion des Karussell-Klassikers „Hully Gully“, das die Eigendrehung mit Bewegung in der Fläche sowie auf und ab verbindet und so ständige Richtungswechsel erreicht.

Überall sind auf dem Karussell Figuren zu sehen, die eine eigene Geschichte erzählen. Darunter: Arielle, die Meerjungfrau, oder auch die Familie Duck. Im Zentrum kreist ein Clown.

Die Kinderachterbahn „Tom der Tiger“ ist optisch mit Elementen aus dem Themenfeld „Zoo“ gestaltet. Der Zug hat einen Löwenkopf an der Spitze. Menschen können sich vor der Bahn unter anderem neben einer riesigen Giraffenfigur fotografieren lassen. Auf dem Kassenhäuschen spielen drei Affenfiguren als Band.

„Highway Rallye“, eine Bahn mit zwei Zügen und einer Doppel-Acht-Schleife, ist seit 30 Jahren mit fernsehbekannten Helden geschmückt, darunter „Hulk“ und „Michael Knight“. „Das sorgt dafür, dass auch Kinder mit zwölf oder 13 Jahren noch mitfahren“, sagt Betreiber Johann Kutschenbauer (58) aus Delmenhorst. Die beiden Züge fahren kurz aufeinander zu, ein besonderes Actionmoment.

Annabell (4) aus Bremen steigt begeistert aus. Sie hat sich ein Fahrzeug mit der Aufschrift „Knight Rider“ ausgesucht. Na dann.