Besuch mit Mundschutz / Bremen hält an Auflagen fest

+ Der „Denkort Bunker Valentin“ öffnet wieder. Foto: DPA

Bremen – Bremen wird die in Thüringen geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen nicht übernehmen. Das stellte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) klar. Bremen werde zunächst weiter an den Kontaktbeschränkungen festhalten. Heißt: Im Land Bremen gelten weiter Abstands- und Hygieneregeln, beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und auch in Museen und anderen kulturellen Einrichtungen. In diesem Bereich melden sich weitere Häuser zurück, so auch der „Denkort Bunker Valentin“.