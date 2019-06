Bundespolizei wird sichtbar: Neue Wache am Hauptbahnhof

Es ist hell in der neuen Wache der Bundespolizei am Bahnhofsplatz, unweit vom Übersee-Museum. Sonnenlicht scheint durch die Fenster. Und das ist mal wieder ein ganz neues Gefühl für die Beamten der Bundespolizei in Bremen.

Bremen - Seit 2008 war die Wache der Bundespolizei am Nordausgang des Hauptbahnhofs untergebracht. In dunklen Räumen, ohne Tageslicht. Und in sehr beengten Verhältnissen. Der Seitenwechsel auf die andere Bahnhofsseite hat sich offensichtlich gelohnt. „Das ist ein schöner Tag für die Bundespolizei in Bremen“, sagte Martin Kuhlmann, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover. Er bezeichnete den Umzug in das denkmalgeschützte und altehrwürdige Gebäude mit der neuen Adresse „Beim Handelsmusuem 1“ als wesentliche Verbesserung. In der „großzügigen Liegenschaft“ sei doppelt so viel Nutzfläche. Kuhlmann sprach von Wohlfühlatmosphäre: „Wenn schon, dann darf es auch hübsch sein.“

Alle Funktionsbereiche sind auf einer Etage, eben im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht. Dort können zum Beispiel Anzeigen erstattet werden. Außerdem sind mehrere Zellen für den Fall vorhanden, dass die Beamten Personen in Gewahrsam nehmen.

Integration von jungen Beamten

Die Bundespolizei soll „sukzessive aufwachsen“, sagte Kuhlmann. Das heißt: Es wird personell aufgerüstet, auch in Bremen. Alle sechs Monate sollen zusätzliche junge Beamte in den Dienstbetrieb integriert werden. Das ist Zukunftsmusik.

Jörg Einemann ist Inspektionsleiter der Bundespolizei in Bremen. Und er ist stolz auf die neue Wache, die rund um die Uhr besetzt sein wird – 24/7 heißt das. 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Noch sind die Bundespolizisten allein zu Haus. Im September wird auch die andere Gebäudeseite bezogen – dort nistet sich die Landespolizei ein. „Hier wächst zusammen, was zusammengehört“, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Die Botschaft lautet: Die Polizei ist präsent.“ Und die Kriminalität werde gemeinsam mit starken Kräften bekämpft. Die Bremer Polizei will die Polizeiinspektion Mitte zum Hauptbahnhof verlagern. Neben der Wache sollen Kontaktpolizisten, Verkehrssachbearbeiter und „Schwerpunktkräfte“ einziehen. Unter anderem werde in dem Gebäude die Sicherheitszentrale für große Fußballspiele sein.

Hochmodernes Sicherheitsglas

Bremen hat seinen Hauptbahnhof kräftig aufgehübscht. Das „City-Gate“ nach Plänen des Stararchitekten Max Dudler ist jüngst eröffnet worden. Die Videoüberwachung rund um den Bahnhof ist scharf geschaltet. Und jetzt kommt die neue Wache hinzu. Die Polizei sei jetzt sichtbar, so Mäurer. „Hier steht in ganz großen Buchstaben Polizei drauf und da ist auch Polizei drin.“

Die Immobilie gehört der Aurelis Real Estate GmbH mit Sitz in Eschborn. Das Unternehmen hat seit Ende 2017 rund 4,2 Millionen Euro in den barrierefreien Umbau investiert. Hochmodernes Sicherheitsglas harmoniert mit mehr als 150 Jahre alten Decken und Säulen.

Die Wache der Bundespolizei ist den Angaben zufolge 310 Quadratmeter groß, die zuküntige der Landespolizei misst 500 Quadratmeter.