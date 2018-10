Bundespolizei nimmt gesuchten G-20-Verdächtigen auf Schiff fest

Mann soll Landfriedensbruch begangen haben

Bremerhaven/Hamburg - Bei der Überprüfung eines Schiffs durch die Grenzpolizei in Bremerhaven ist am Montag ein 32-jähriges Crewmitglied festgenommen worden. Der Mann soll an den Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 beteiligt gewesen sein, meldet die Bundespolizei.