Schleuser-Verdacht: Polizei durchsucht vier Wohnungen in Bremerhaven

Bremerhaven - Wegen Schleuser-Verdachts ermittelt die Bundespolizei Bremen im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen einen Tatverdächtigen aus Bremerhaven. Ein 32 Jahre alter Syrer soll in vier Fällen Ausländer von Griechenland nach Deutschland eingeschleust haben.

Die Bundespolizei hat daher am Mittwoch vier Wohnungen in Bremerhaven durchsucht, berichtet die Polizei Bremen. Der 32-jährige Syrer aus Bremerhaven soll laut Polizei im Zeitraum vom 17. Oktober bis 3. November 2017 in vier Fällen Ausländer von Griechenland nach Deutschland eingeschleust haben, indem er ihnen Ausweisdokumente von in Bremerhaven lebenden Syrern in Griechenland zukommen ließ. Gegen die Ausweisüberlasser seien ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 32-jährige Asylbewerber geriet unter Verdacht, als die Bundespolizei Hinweise ihrer Verbindungsbeamten der Grenzpolizei aus Griechenland erhielt. Der Mann habe einen festen Wohnsitz und bleibe vorerst auf freiem Fuß.

Die Umsetzung der Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Bremerhaven erfolgte ab 6.45 Uhr. Die Durchsuchungen von vier Wohnungen dienen dem Auffinden von Beweismitteln - insbesondere von Ausweispapieren, Bargeld, Kommunikationsmitteln und Reiseunterlagen. Es wurden diverse Gegenstände sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern laut der Beamten an.