Mädchen sexuell belästigt: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Bremen - Die Polizei Bremen und die Bundespolizei haben zwei Männer ermittelt, die verdächtigt werden, Mitte November zwei verschiedene Mädchengruppen in einer Regionalbahn sexuell belästigt zu haben. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Eine der beiden Situationen ereignete sich am Samstag, 11. November, zwischen Bremen-Hauptbahnhof und Vegesack und wurde wenig später angezeigt. Bei dem Vorfall konnten sich die Täter fünf Mädchen ungehindert nähern, obwohl der Zug, in dem sie unterwegs waren, voll besetzt war.

Der zweite Vorfall trug sich laut der Polizei bereits mehrere Stunden früher auf der Strecke Bremen-St.Magnus und dem Bremer Hauptbahnhof zu, wurde allerdings erst mehrere Tage später angezeigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zum genauen Ablauf dieser Tat machte die Polizei keine Angaben.

Mittlerweile konnten die Ermittler Videoaufnahmen aus den Bahnen und aus dem Hauptbahnhof mit Sequenzen der Täter sichten. Für die frühere der beiden Taten war allerdings nur noch ein Teil der aufgezeichneten Szenen abrufbar, da derartiges Material einiger Kameras am Hauptbahnhof nach weniger als 30 Tagen gelöscht werden müsse.

Taschendiebstahl führt zu Verdächtigen

Dennoch gelang es den Beamten der Bundespolizei nun, die Identität von zwei 18- und 19-Jährigen zu ermitteln. Die beiden wurden kürzlich als Verdächtige eines Taschendiebstahls von der Polizei Bremen festgenommen. Videoaufnahmen aus dem Bremer Hauptbahnhof, Videoaufnahmen aus den Nordwestbahnen, in denen die Täter aktiv waren, und Bilder der erkennungsdienstlichen Behandlung wegen des Taschendiebstahls waren identisch, heißt es.

Die Beschuldigten verfügen laut Polizei über feste Wohnsitze in Bremen. Haftgründe liegen demnach derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Mittwochnachmittag weiterhin an.

