„Büschn bedröppelt und tüchtig traurig“: Kaffeetante schließt Laden in Vegesack

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Covid, Krieg und Krise haben ihre Spuren hinterlassen. Der Laden „Kaffeetante“ in Bremen muss schließen. Nicht nur bei den Gästen sorgt das für Trauer.

Bremen – „Die vergangenen drei Jahre waren für keinen von uns vergnügungssteuerpflichtig.“ In einer emotionalen Nachricht auf ihrer Website haben die Betreiber angekündigt, den „Kaffeetanten“-Laden in Bremen-Vegesack an der Reeder-Bischoff-Straße am 15. Juli 2023 schließen zu wollen.

Muss schließen: der Kaffeetantenladen in Bremen-Vegesack. © privat

Corona, Krieg und Krise – und das alles in den vergangenen drei Jahren: Das habe Spuren hinterlassen, heißt es in der Mitteilung. Die Luft für nachhaltig wirtschaftliches Handeln sei dünn geworden, ein kurzfristiger Umschwung zu rosarot: nicht wirklich in Sicht. Daher sei ein Weiterbetrieb „unseres kleinen Kaffeetantenladens“ nicht mehr sinnvoll, schreiben die Betreiber.

„Büschn bedröppelt und tüchtig traurig“: Kaffeetante schließt Laden in Vegesack

Man sei „büschn bedröppelt und tüchtig traurig“. Doch nicht nur bei der Belegschaft habe die Nachricht der Schließung für Trauer gesorgt. „Kaffeetanten“-Inhaber Torben Tamoschus zu kreiszeitung.de: „Die Gäste haben warmherzig reagiert, viele haben uns von ihren eigenen Problemen auf der Arbeit erzählt, dass die Luft für viele Betriebe – vor allem auch für kleinere – dünn werde.“

Auch für die Belegschaft sei das Ende nicht abrupt gekommen: „Sie haben auch in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen, dass nicht viel in die Kasse gekommen ist“, sagt Tamoschus. Mit leeren Händen würde aber jetzt niemand dastehen, auch wenn der ein oder andere nun arbeitstechnisch neue Wege gehen muss. „Wir haben es wenigstens geschafft, menschliche Katastrophen zu verhindern“, so Tamoschus.

Auch interessant: Bremer Kult-Bar „Das Wohnzimmer“ schließt nach 15 Jahren: „Gab Tränen“

Kaffeetante muss schließen: Weiterhin auf dem Wochenmarkt Vegesack vertreten

Mit der Schließung des Ladens in Vegesack würde sich die Kaffeetante nun wieder auf ihre Wurzeln besinnen – „back to the roots“, wie es in der Mitteilung auf der Website heißt. Torben Tamoschus: „Wir werden auch weiterhin mit unserer mobilen Espresso-Bar drei Tage die Woche auf dem Vegesacker Wochenmarkt vertreten sein.“

Und auch auf diversen Veranstaltungen in Bremen, Bremerhaven und umzu bräuchten Kaffee-Liebhaber „auf uns, unser heißes Maschinchen und all die tollen Heißgetränke, die wir damit zaubern, nicht verzichten. Auch, wenn wir alle unser Lädchen vermissen werden.“