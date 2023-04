Bremer Büroflächenmarkt: Überseestadt an der Spitze

Von: Jörg Esser

Teilen

Das Wallkontor in der City: Hier hat die Reederei OOCL rund 3400 Quadratmeter Büroflächen gemietet. © Esser

Großabschlüsse prägten den Bremer Büroflächenmarkt 2022. Mit einem Umsatz von 110000 Quadratmetern sei ein „solides Ergebnis“ erzielt worden, sagen Immobilienexperten.

Bremen – Auf dem Bremer Büromarkt ist 2022 ein Flächenumsatz von 110 000 Quadratmetern erzielt worden. Das teilte das bundesweit agierende Bremer Immobilienberatungshaus Robert C. Spies mit. Siljan Tietjen, Bereichsleiter für Büroflächenvermietung, spricht von einem „soliden Ergebnis“ auf dem Niveau des Fünf-Jahres-Mittelwerts (119800 Quadratmeter).

„Die Nachfrage nach zentralen 1A-Lagen ist ungebrochen hoch und kann nicht vollständig bedient werden“, ergänzt Tietjen. Auch sei der Qualitätsanspruch der Mieter an neue Flächen weiterhin hoch. Die Anforderungen an Flexibilität bei der Büroraumgestaltung und Nutzerkomfort seien gestiegen. „Ferner legen Unternehmen durch die steigenden Energiekosten vermehrt großen Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Energieversorgung der Büroflächen.“

Großabschlüsse (5 000 Quadratmeter und mehr) haben weiteren Angaben zufolge den Markt geprägt und machten 23,3 Prozent des Jahresumsatzes aus. Hauptauftraggeber war dabei die Stadt Bremen, die den Immobilienberatern von Spies zufolge unter anderem mehr als 9 000 Quadratmeter für das Finanzressort im Tabakquartier in Woltmershausen und 5 040 Quadratmeter für einen Schulstandort in der Überseestadt angemietet. Die größte Vermietung in der Innenstadt wurde weiteren Angaben zufolge im neuen Wallkontor registriert, wo die Reederei Orient Overseas Container Line (OOCL) eine Fläche von etwa 3 400 Quadratmetern bezieht.

Überseestadt liegt vor dem Tabakquartier

Den Spitzenplatz im „lebhaften Marktgeschehen“ hat sich laut Tietjen die Überseestadt zurückerobert, die „wieder an Dynamik gewonnen hat“. Ihr Anteil habe sich mit 28,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr etwas mehr als verdoppelt, da einige bezugsfertige Neubauten und hochwertige Bestandsimmobilien verfügbar gewesen seien. Tietjen weiter: „Mit einem Anteil von 21,2 Prozent verzeichnete das Tabakquartier mit seinen zeitgemäßen Neubauflächen und revitalisierten Bestandsbüros den zweithöchsten Flächenumsatz.“

Es folgt die Bremer City mit einem Umsatzanteil von 20,3 Prozent. Das Problem: Großzügige und hochwertige Büroflächen sowie energieeffiziente Neubauflächen sind in der Innenstadt Mangelware. Die Airport-Stadt schließlich verzeichnete einen Anteil von 7,3 Prozent.

Mietpreise ziehen weiter an

Noch etwas notieren die Immobilienexperten: Die Mietpreise für Büroflächen seien signifikant gestiegen – im Schnitt um 1,10 auf rund 11,50 Euro pro Quadratmeter. Und die Spitzenmieten seien um 12,3 Prozent und damit noch stärker gestiegen, sagt Tietjen. „In der Spitze liegen die Durchschnittsmieten bei 17,40 Euro pro Quadratmeter für moderne Flächen bei Erstbezug – das sind 1,90 Euro mehr als im Vorjahr.“