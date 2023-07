Bremer Bürobrachen werden zu Wohnraum

Von: Jörg Esser

Baustelle Falkenstraße: Das ehemalige Bundeswehr-Hochhaus wird entkernt. Hier sollen 117 Appartements entstehen. © Gelob

In Bremen werden markante Bürobrachen in Wohnraum umgewandelt. 117 Appartements entstehen im ehemaligen Bundeswehr-Hochhaus, 84 Wohnungen im Walter-Kott-Haus in Hastedt.

Bremen – Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Andererseits gibt es hohe Leerstände in nicht mehr marktgerechten Bürogebäuden. Das Potenzial für die Umwandlung von „schlechten“ Büroflächen in „gute“ Wohnungen sei enorm, heißt es in Fachmagazinen. Deutschlandweit kommen demnach mehr als 350 Millionen Quadratmeter für das sogenannte Refurbishment in Frage.

„Jedes Prozent Bürofläche, das zu Wohnungen umgenutzt werden kann, macht die Schaffung von rund 50 000 Wohnungen zu je 70 Quadratmetern möglich“, wird beispielsweise Dietmar Wahlberg, Geschäftsführer der Kieler Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, zitiert.

Von der Förde an die Weser: Markantes Beispiel ist die Entkernung und der teilweise Rückbau des 1968 hochgezogenen Bundeswehr-Hochhauses an der Falkenstraße 45 mit seinen 15 Etagen und 60 Metern Höhe. Wo lange das Kreiswehrersatzamt beheimatet war und nicht nur der Verfasser dieser Zeilen zur Musterung geladen war, steht derzeit ein schlankes Stahlbetongerippe. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gewoba wandelt die Büroflächen in 117 Appartements um. Im Quartier „Q45“ inklusive eines Neubaus sollen 162 Wohnungen entstehen. Die Gewoba investiert rund 40 Millionen Euro.

Aus Hochhaus wird schlankes Stahlbetongerippe

Ein anderes Beispiel ist der Umbau des Walter-Kott-Hauses an der Ecke Malerstraße/Hastedter Heerstraße. Aus einem mehrgeschossigen Bürokomplex sollen 84 barrierefreie Wohnungen werden, ist auf Transparenten zu lesen, die an dem klobigen Gebäude hängen. Die Arbeiten laufen, ein Kran ist längst in Position gebracht, die Waschbeton-Fassade wird abgetragen.

Baustelle Mahlerstraße: Der Waschbeton-Bürobau „Walter-Kott-Haus“ soll in einen Gebäudekomplex mit 84 Wohnungen umgewandelt werden. © Esser

Das Walter-Kott-Haus gilt als ortsbildprägend, weil es eben auffällt. Der Komplex ist Anfang der 70er Jahre im Stil des Brutalismus erbaut worden. Der Begriff geht auf den schweizerisch-französischer Architekten und Architekturtheoretiker Le Corbusier zurück, der den Ausdruck „béton brut“ (roher Beton) für Sichtbeton prägte.

Im Stil des Brutalismus erbaut

Den weitgehend brachliegende Komplex hat 2021 das Bauunternehmen KWG Erste aus Schleswig-Holstein gekauft. Das sieht große Entwicklungsmöglichkeiten in dem Gebäude mit insgesamt 7 500 Quadratmetern Grundfläche. Das Rotenburger Architektenbüro ajp (Geschäftsführer: Jürgen Lohmann und Axel Zimmermann) wurde ins Boot geholt. Der Waschbeton soll jetzt weichen und durch eine Balkonfassade ersetzt werden. Die Grundrissstruktur sei gut geeignet für die Erschließung der Wohnungen über einen Mittelflur, heißt es. Geplant seien eine Dach- und Fassadendämmung, der Einbau dreifach verglaster Fenster sowie Begrünungsmaßnahmen. Und eben schicke Balkone.