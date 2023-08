„Bremen Olé“: 10.000 Fans feiern auf der Bürgerweide

Von: Martin Kowalewski

Umjubelt auf der Bürgerweide: Mallorca-Sänger „Honk!“ bei „Bremen Olé“. © Kowalewski

Bremen – Party pur! Mallorca- Stimmung auf der Bürgerweide – bei Regen und Sonnenschein. Etwa 10.000 Fans haben am Wochenende das Schlagerfestival „Bremen Olé“ besucht.

Ballons schweben in der Luft, ein Bierglas, ein Delfin, ein Pinguin. Nebelstöße von und Feuerstöße auf der Bühne heizen die Stimmung mit an. Zudem werden lange Papiergirlanden abgefeuert und gleiten vor der Bühne langsam auf das Publikum hinab. Auch ein „Elektrischer Bulle“ steht bereit. Fans versuchen, sich im Sattel zu halten.

Sänger Oli P. geht gleich auf Tuchfühlung mit den Fans und nimmt deren Handys. Für Selfies. Ein energetischer Auftritt – nur das Bremer Wetter meint es leider nicht ganz so gut mit ihm. Es regnet. Die Fans legen Regencapes an und diese fügen sich mit bunten Farben gut in das muntere Open-Air-Geschehen. Der 45-Jährige hat sich per App zum Thema Regen informiert. Der soll laut App auch nur zehn Minuten anhalten. Mit einem zuverlässigen Stimmungskracher hält Oli P. dagegen: „Johnny Depp“.

Mallorca auf der Bremer Bürgerweide: Plötzlich kommt die Sonne durch

Schließlich schimpft der Sänger scherzhaft ein wenig mit Petrus: „Warum richtet er sich nicht nach der App?“ Dennoch gibt der Bühnenprofi dem Wettergeschehen eine positive Wendung: „Wenn die Wolken weg sind, können wir die Engel sehen.“ Es folgt seine Version des Robbie-Williams-Hits „Angels“, gesungen mit gehörigem Pathos. Die Regencapes sind in bedächtiger Bewegung. Oli P. hat zeitweise auch einen Bühnenpartner: Maskottchen „Oléo“, eine Person in einem Otter-Kostüm. Bei „So bist Du“ tanzen die beiden eng umschlungen.

Mallorca-Party-Stimmung in reinster Form: Mia Julia. © mko

Mia Julia vermittelt Mallorca-Party-Stimmung in reinster Form. Sie stimmt Lieder auch ohne eingespielte Begleitung an und klopft rhythmisch gegen das Mikro. Das Publikum ist munter. Ein Schild wird hochgehalten. Darauf wird nach einem Geburtstagsschnaps für zwei weibliche Geburtstagskinder gefragt. Schließlich singt die 36-Jährige auch „Happy Birthday“. Sie kündigt ein für November geplantes Konzert in Bremen an. Und – passend für einen Mallorca-Star – kommt da die Sonne durch. Bei „Der Zug hat keine Bremse“ bilden einige Leute Polonaisen im Publikum. „Dorfkinder“ steht auch mit auf dem Programm. Die 36-Jährige hat sichtlich ihre Fans.

Delfine, Dorfkinder und leuchtende Sterne mitten in Bremen

Eine 57-jährige Besucherin aus Oldenburg ist mit Verwandten und Freunden gekommen. Sie lobt die Atmosphäre. „Die Leute sind alle locker“, sagt sie. Eine 26-Jährige aus der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg) feiert ausgelassen ihren Junggesellinnenabschied auf dem Festival, selbstverständlich nicht alleine. Sie trägt einen eleganten hellen Kranz auf dem Kopf. Weiße Rosen sind da unter anderem verarbeitet. Dazu trägt sie eine Sonnenbrille mit herzförmigen Gläsern.

Sänger „Honk!“ tritt später als geplant auf und ist nach eigener Aussage stark erkältet. Dennoch legt er ein recht munteres Bühnenprogramm hin. Er verabreicht dem durch ihn und Isi Glück bekannten Song „Delfin“ einen Techno-Abschnitt. Er habe früher mal Techno gemacht, sagt „Honk!“. Zudem hat er eine eigene „Hymne für Dorfkinder“ im Programm: „Dorflove“. Vital und mit viel Bewegung erobert Isi Glück die „Bremen-Olé“-Bühne. Auch sie singt den Song „Delfin“ an und erklärt dem Publikum, wie man dabei richtig mitmachen könne. Zu „Mein Leben ist ein Club“ wird kräftig getanzt. Vom Mallorca- eher in Richtung Schlagerstyle geht es dann mit dem Auftritt von Anna-Maria Zimmermann. „100 000 leuchtende Sterne“, „Amore Mio“, „Himmelblaue Augen“ oder auch „1 000 Träume weit“ verfangen sofort bei dem Publikum.