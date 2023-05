Bürgerschaftswahl in Bremen: Wer macht das Rennen?

Von: Elisabeth Gnuschke

Mehr als 463 000 Menschen im Bundesland Bremen sind am Sonntag zur Bürgerschaftswahl aufgerufen. Die Bürgerschaft ist in Bremen das Landesparlament. © dpa/Strangmann

Bürgerschaftswahl an der Weser: Am Sonntag wählen die Bremer einen neuen Landtag. Bislang wird das kleine Bundesland von Rot-Grün-Rot regiert. Und künftig?

Bremen – Knapp 463 000 Menschen in Bremen und Bremerhaven (ab 16 Jahren) dürfen am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl ihre Stimme abgeben. Das kleinste Bundesland wählt als einziges in Deutschland weiterhin alle vier Jahre – die Bremer wollten es so. Seit fast 80 Jahren sitzt die SPD an der Weser am Regierungsruder, trotz historischer Niederlage 2019 gegen die CDU. In diesem Jahr könnten die Sozialdemokraten die Nase wieder leicht vorn haben, zumindest deuten Umfragen darauf hin. Doch wer das Rennen am Ende macht, lässt sich nicht vorhersagen.

Bürgerschaftswahl in Bremen: Wird die CDU wieder stärkste Kraft?

Vor vier Jahren schaffte die CDU das Kunststück, erstmals im roten Bremen stärkste Kraft zu werden. Trotz allergrößter Balzversuche des Spitzenkandidaten, des Unternehmers Carsten Meyer-Heder (62), gaben jedoch die Grünen als Königsmacher der CDU einen Korb. Heraus kam dann ein linkes Bündnis aus SPD, Grünen und den Linken. Regierungschef wurde Andreas Bovenschulte (SPD), da Carsten Sieling (64) letztlich die Konsequenzen aus dem Wahldesaster zog und hinwarf.

Bremen: Umstrittene grüne Verkehrsexperimente

Bovenschulte (57), einst Bürgermeister in der Nachbargemeinde Weyhe, regierte unaufgeregt, zurückhaltend. Weder er noch die SPD griffen ein, als Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) viele Menschen mit ihren umstrittenen Experimenten auf Hauptverkehrsstraßen verärgerte – lassen wir mal die damit verbundenen lukrativen Aufträge an die eigene grüne Klientel beiseite. Auch das Thema Kriminalität, die unzähligen täglichen Überfälle, die etliche Bremer und Buten-Bremer die Stadt inzwischen meiden lassen, scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren.

Stattdessen heimste Bovenschulte in der Corona-Krise in zahlreichen öffentlichen TV-Auftritten die Lorbeeren ein, die eigentlich Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) – mit Unterstützung der Bremer Wirtschaft – verdient hätte. Im Wahlkampf setzte die SPD fast ausschließlich auf „Bovi“, sie ließ ihn gar aus großformatigen Plakaten herausragen. Von der Popularität eines Henning Scherf (SPD, Alt-Bürgermeister) ist der 57-Jährige aber selbst an der Weser noch viele Meilen entfernt.

Für viele waren Claudia Bernhard (62) und ihre Parteikollegin Kristina Vogt (58, Spitzenkandidatin) als Wirtschaftssenatorin die eigentliche Überraschung der bunten Regierung. Wie kommt eine Linke mit der Wirtschaft klar? Die Antwort: gut, wenn es sich um Kristina Vogt handelt. Vogt – und im Gesundheitsbereich Bernhard – profitierten von ihrer Bodenständigkeit, ihrer klaren und nicht politikermäßig verschwurbelten Sprache. Mit beiden Beinen auf dem Boden, alles andere als abgehoben, machten sie einen guten Job. Ihnen gelang das Kunststück, sich von den Ideologien der Linken zu befreien und dennoch ihre Klientel nicht (oder kaum) vor den Kopf zu stoßen. Beide treten wieder zur Wahl an.

Ganz anders die grüne Bau- und Verkehrssenatorin Maike Schaefer (52), die von ihrer eigenen Partei eine deftige Klatsche kassierte und gerade mal mit gut 70 Prozent zur Spitzenkandidatin wurde. Ein paar grünen Hardlinern ist sie mit ihrer autofeindlichen Politik immer noch nicht hart genug, andere Grüne und unzählige Nicht-Grüne schütteln nur den Kopf angesichts ihrer Bestrebungen, Bremen durch den nahezu ausschließlichen Fokus aufs Rad von den Bremer Außenbereichen und dem Umland abzukoppeln. In den Umfragen sind die Grünen in der Gunst der Wähler ordentlich abgesackt.

Bürgerschaftswahl in Bremen: Bovenschulte gegen Imhoff

Der CDU blieb nach der Wahl 2019 nur das Amt des Bürgerschaftspräsidenten, in dem sich Frank Imhoff (54) bewährte. Nun tritt er als Spitzenkandidat an. An den Bürgermeister-Bonus von Andreas Bovenschulte kommt Imhoff nicht heran, aber der gelernte Landwirt erreicht die Menschen ebenfalls mit klarer Sprache, legt als Aushängeschild im Tandem mit Wiebke Winter (27) den Finger in die Wunde, macht keinen Bogen um Verkehr, Kriminalität und die desolate Bildungspolitik. Dennoch dürfte es schwer werden, Politprofi „Bovi“ in die Schranken zu weisen und die CDU erneut zur stärksten Kraft zu machen.

Bürgerschaftswahl in Bremen: FDP positioniert sich fürs Auto

Die FDP schickt in Bremen Thore Schäck (37) ins Rennen. Mit einer pfiffigen Kampagne und ebenfalls deutlichen Worten zu Bildung, Verkehr und Kriminalität hat er sich schnell ins Gespräch gebracht. Zumindest in Umfragen haben die Liberalen in der Wählergunst seit Beginn der Kampagne wieder zugelegt und könnten abermals den Sprung ins Parlament schaffen. Schäck und die FDP haben sich in der Autostadt Bremen mit Mercedes als größtem privaten Arbeitgeber (rund 12 500 Beschäftigte) klar fürs Auto positioniert und auch innere Sicherheit sowie Bildung in den Blick genommen. Die Stadt soll für den motorisierten Verkehr erreichbar bleiben, die Polizei technisch besser ausgestattet, mehr Lehrer eingestellt werden.

Die rechte AfD hat es an der Weser geschafft, sich gleich nach der Wahl 2019 zu streiten und nun zu zerlegen. Keins der zwei Lager wollte mit seiner Liste zurückstecken. Resultat: Die Partei darf nicht zur Wahl antreten. Profitieren werden sicherlich die „Bürger in Wut“. Die vor einigen Jahren aus unzufriedenen Bürgern entstandene Gruppierung rechts von der Mitte könnte durchaus landesweit in Fraktionsstärke in die Bremische Bürgerschaft einziehen.

Spannend wird es am Sonntagabend allemal. Ob ein Wahlsieger feststehen wird? Möglich! Ob Rot-Grün-Rot Bremen weiterhin regiert oder sich ein anderes Bündnis, gar eine große Koalition, wie sie die Bremer in Umfragen wünschen, zusammenfindet, das wird sich wohl erst einige Zeit später zeigen.

Bürgerschaftswahl in Bremen: Fast 18 Prozent Wahlberechtigte mit Migrationsgeschichte

Im Land Bremen haben 17,8 Prozent aller Wahlberechtigten eine Migrationsgeschichte, ein Elternteil oder sie selbst sind nicht in Deutschland geboren. Das ist der höchste Wert unter allen Bundesländern (Durchschnitt: 11,5 Prozent). Das geht aus dem aktuellen Integrationsmonitoring (2019 bis 2021) hervor, das alle zwei Jahre im Auftrag der Integrationsministerkonferenz erstellt wird.

In Bremen leben gut 37 Prozent Zuwanderer

Der hohe Anteil an Wahlberechtigten entspricht dem hohen Anteil an Zuwanderern an der Gesamtbevölkerung Bremens. Der liegt bei 37,2 Prozent – ebenfalls ein Spitzenwert auf Bundesebene (der Anteil von Migrantenkindern unter drei Jahren in Krippen liegt bereits bei 45,4 Prozent). Es folgen Hessen (33,6), Hamburg (33,2) und Berlin mit 32,7 Prozent. Der Durchschnittswert in Deutschland liegt bei 25,3 Prozent, was fast 21 Millionen Menschen entspricht. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2021, die Zuwanderung von mehr als einer Million Menschen aus der Ukraine ist darin noch nicht enthalten. Der Anteil an Landtagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte liegt in Bremen bei 19 Prozent (Hamburg: 21,1, Berlin 17 Prozent).