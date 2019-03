Bürgerschaftswahl in Bremen: Das Wichtigste im Ticker

Sieben Jahrzehnte ist Bremen von der SPD regiert worden. Zuletzt in einem rot-grünen Bündnis. Doch aktuellen Umfragen zufolge muss die Koalition um die Mehrheit zittern.

Am 26. Mai wird in Bremen ein neues Landesparlament gewählt

Bremen ist seit sieben Jahrzehnte von der SPD regiert worden, zuletzt in einem rot-grünen Bündnis

Umfragen zufolge liegen Sozialdemokraten und Union etwa gleich auf

Die Bremer Bürgerschaftswahl fällt mit der Europawahl zusammen



Bremen - Ob es nach dem 26. Mai 2019 mit Rot-Grün in Bremen noch weitergehen kann, ist angesichts der Prognosen zur Bürgerschaftswahl unsicher. Während laut Umfragen Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen im Vergleich zur letzten Wahl zulegen dürfte, liegt die SPD in Umfragen dauerhaft weit unter ihrem Wahlergebnis von 2015. Das Ergebnis von 32,8 Prozent der Stimmen, das die SPD zur mit Abstand stärksten Partei machte, scheint heute unerreichbar. CDU und SPD liegen momentan fast gleichauf zwischen 22 und 25 Prozent.

Update vom 7. März 2019: 80 Tage vor der Bürgerschaftswahl in Bremen haben sich Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und sein CDU-Herausforderer Carsten Meyer-Heder erstmals ein direktes Rededuell geliefert. Während der seit 2015 amtierende Sieling auf die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge der rot-grünen Regierung verwies, betonte der Softwareunternehmer Meyer-Heder die Notwendigkeit für einen Neuanfang nach über 70 Jahren ununterbrochener SPD-Herrschaft im Bremer Rathaus. Zu der Veranstaltung kamen rund 500 Zuschauer und Zuhörer.

17 Parteien treten zur Bürgerschaftswahl an

17 Parteien und Wählervereinigungen haben mit Ablauf der Frist Wahlvorschläge zur Landtagswahl im Bundesland Bremen am 26. Mai eingereicht. Das teilten die Wahlbehörden in Bremen und Bremerhaven mit. Die Wahlbereichsausschüsse für beide Städte entscheiden am 29. März über die Zulassung der Wahlvorschläge. In der Stadt Bremen wollen danach 15 Parteien und Wählervereinigungen antreten, in Bremerhaven elf, darunter zwei, die nur für Bremerhaven Vorschläge einreichten. Das kleinste deutsche Bundesland eröffnet am 26. Mai den Reigen der Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

+ Die Wahl zur 20. Bremischen Bürgerschaft der Freien Hansestadt Bremen findet am 26. Mai 2019 parallel zur Europawahl statt. © dpa

Bürgerschaftswahl Bremen: Diese Parteien treten am 26. Mai an

SPD

CDU

GRÜNE

LINKE

FDP

AfD

Bürger in Wut

Partei für Arbeit

Piratenpartei

Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG)

Bündnis Grundeinkommen (BGE)

Die Rechte

Freie Wähler

Willkommen in der Realität (WIR)

Partei der Humanisten

V-Partei³

Menschliche Welt

Die Spitzenkandidaten für das Wahlgebiet Stadt Bremen

Carsten Sieling (SPD)

Carsten Meyer-Heder (CDU)

Maike Schaefer (Grüne)

Lencke Steiner (FDP)

Kristina Vogt (LINKE)

Frank Magnitz (AfD)

Heinrich Lührssen (BIW)

Bürgerschaftswahl Bremen: Bis zu zwölf Kreuze möglich

Die Bremer und Bremerhavener dürfen bei der Parlamentswahl bis zu fünf Stimmen auf Parteien und Personen verteilen. Zudem wählen die Bremerhavener ihre Stadtverordnetenversammlung und die Bremer ihre 22 Beiräte (ebenfalls mit fünf Stimmen). Die Beiräte sind Stadtteilparlamente mit eingeschränkten Entscheidungsmöglichkeiten und eigenen Haushaltsmitteln für stadtteilbezogene Maßnahmen.

Volksentscheid zur Galopprennbahn

Ebenfalls zur Abstimmung kommt ein Volksentscheid über die Zukunft des Areals der ehemaligen Galopprennbahn. Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen das 35 Hektar große Rennbahngelände als Grün- und Erholungsfläche erhalten und die Nutzungen Wohnbau und Industrieansiedlung mittels eines Bebauungsplans ausschließen. Die Bremer sollen sich für oder gegen diese „Null-Lösung“ aussprechen. Ein Kreuz reicht. Der Vorschlag eines Volksbegehrens gilt als angenommen, wenn die Mehrheit im Volksentscheid dafür stimmt und diese Mehrheit gleichzeitig 20 Prozent der Stimmberechtigten entspricht („Zustimmungsquorum“).

Und schließlich steht an jenem Bremer Wahlsonntag auch die Europawahl auf dem Programm. Hier darf jeder Wähler eine Stimme abgeben Nochmal nachgerechnet: Jeder wahlberechtigte Bremer darf am 26. Mai also bis zu zwölf Kreuze verteilen.

Die Umfragen zur Bürgerschaftswahl in Bremen deuten an, dass die SPD eine neue Koalition benötigt, um an der Macht zu bleiben. Die CDU darf darauf hoffen, erstmals den regierenden Bürgermeister der Hansestadt zu stellen.



Umfragen vor der Bürgerschaftswahl Bremen

Institut Datum SPD CDU GRÜNE LINKE FDP AfD Sonstige Infratest dimap 07.02.2019 24 % 25 % 18 % 13 % 6 % 8 % 6 % FGW Telefonfeld 10.09.2018 26 % 26 % 20 % 12 % 7 % 6 % 3 % pollytix 03.08.2018 28 % 24 % 14 % 14 % 10 % 8 % 2 % INSA 28.05.2018 22 % 24 % 14 % 17 % 9 % 10 % 4 % Infratest dimap 01.05.2018 26 % 24 % 14 % 15 % 7 % 9 % 5 % Infratest dimap 19.01.2017 29 % 24 % 13 % 11 % 8 % 11 % 4 % Infratest dimap 10.05.2016 29 % 22 % 16 % 10 % 7 % 11 % 5 % Bürgerschaftswahl 2015 15.05.2015 32,8 % 22,4 % 15,1 % 9,5 % 6,6 % 5,5 % 8,1 %



Quelle: www.wahlrecht.de

Derzeit in der Bremer Bürgerschaft vertretene Parteien

Von derzeit 83 Abgeordneten kommen 68 aus Bremen und 15 aus Bremerhaven.

Bremen und Bremerhaven bilden zwei getrennte Wahlbereiche mit verschiedenen Wahllisten und separater Anwendung der Fünf-Prozent-Hürde.

Seit 2011 gilt in Bremen ein Wahlsystem, bei dem jeder Wahlberechtigte fünf Stimmen auf Listen bzw. darin enthaltene Bewerber verteilen (Kumulieren und Panaschieren) kann.