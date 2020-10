Bremen: Bürgerschaft und Senat sagen Empfänge ab

Bremen – Sehen und gesehen werden. Hunderte von Menschen kommen zusammen, stehen und sitzen beieinander, kommen miteinander ins Gespräch. Hier ein Händeschütteln, dort eine Umarmung. So ein Neujahrsempfang – für manche eine Pflichtübung, für andere eine willkommene Gelegenheit, die eine oder andere dienstliche oder geschäftliche Sache anzusprechen und anzuschieben.

Bei zwei dieser traditionellen Termine im gesellschaftlichen Jahreskalender Bremens wird daraus nun allerdings nichts, denn mit Blick auf die Corona-Pandemie haben Bürgerschaft und Senat ihre Neujahrsempfänge jetzt abgesagt.

Bremen: Keine Festreden zum neuen Jahr

Keine Treffen, keine Reden im festlichen Rahmen zum neuen Jahr also. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) haben das gemeinsam so vereinbart. Die Neujahrsempfänge von Bürgerschaft und Senat waren ursprünglich für den 12. und 13. Januar 2021 geplant gewesen.

Präsident Imhoff: „Der Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft ist in der Regel der erste große Empfang am Anfang eines neuen Jahres – mit mehreren hundert Gästen.“ Und, so der Christdemokrat weiter: „Die Entscheidung, auf diesen traditionellen Auftakt zu verzichten, ist uns nicht leicht gefallen. Vor allem, weil wir im Januar damit die Wiedereröffnung des Hauses der Bürgerschaft feiern wollten.“

Das denkmalgeschützte Parlamentsgebäude wird gegenwärtig für etwa zehn Millionen Euro saniert. Schon im November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Der Empfang war als symbolträchtiger Neustart gedacht. . .

Bremens Bürgermeister Bovenschulte: „Aufgefordert, Kontakte zu reduzieren“

Der Neujahrsempfang des Senats wird normalerweise in der Oberen Rathaushalle gefeiert; ein würdevoller und festlicher Rahmen. Bürgermeister Bovenschulte erklärte am Donnerstag: „Zu einer Absage gibt es leider keine Alternative, denn die Gesundheit der Menschen in Bremen und Bremerhaven hat absolute Priorität.“

Und, so der SPD-Politiker weiter: „In diesen Zeiten sind wir alle aufgefordert, Kontakte zu reduzieren – und dazu gehört natürlich auch der Neujahrsempfang. Umso mehr hoffe ich, dass wir im Jahr 2022 – dann hoffentlich unbeschwert – im Rathaus auf das neue Jahr anstoßen können.“