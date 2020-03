Bürgerschaft im Krisenmodus

Bremen - Die Bürgerschaft tagt vorübergehend im Krisenmodus. Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff hat eine entsprechende Planung mit den Vorsitzenden der Fraktionen abgestimmt, wie er sagte. Das Parlament bleibe handlungsfähig, zum Schutz der Mitarbeiter würden jedoch die Abläufe angepasst.

Das heißt: Die ursprünglich für diese Woche angesetzten Bürgerschaftssitzungen sollen am 25./26. März nachgeholt werden. Tagesordnung, Redezeiten und Mittagspause werden gekürzt, die Fragen für die Fragestunde schriftlich beantwortet. Bei fehlenden oder erkrankten Abgeordneten werden über das Pairing-Verfahren die aktuellen Mehrheitsverhältnisse sichergestellt, so Imhoff. Und natürlich beschäftigt sich auch die Bürgerschaft mit dem alles beherrschenden Thema Corona, und zwar am Mittwoch. Die Plenarsitzungen finden (ohne Besucher) in der Halle 7 statt. Das Rathaus – als Ausweichquartier fürs Bürgerschaftsgebäude, das saniert wird – ist laut Imhoff aufgrund der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zu Abstand und Belüftung nicht geeignet, aber die Halle 7.

Ausgesetzt werden alle Ausschusssitzungen, nur „bei zwingend notwendigen Angelegenheiten“ kommen die Ausschüsse zusammen. Das betrifft den Haushalts- und Finanzausschuss. Teilnehmen soll daran jeweils nur ein Vertreter der Fraktionen.

Unterdessen unterstützt die Wirtschaftsförderung (WFB) die auf Initiaive von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) eingesetzte „Task Force“ für Unternehmen. Ab sofort verstärken 16 Berater der WFB das Expertenteam bei der Förderbank (BAB). Wie berichtet, war die Zahl der Anfragen nach der verfügten Schließung von vielen Geschäften und dadurch bedingten Kurzarbeit in diversen Betrieben hochgeschnellt. Es gebe hohen Beratungsbedarf, sagte WFB-Chef Andreas Heyer. „Wir wollen schnell mit Rat und Tat helfen.“ Auch außerhalb der aktuellen Corona-Krise gebe es eine enge fachliche Zusammenarbeit zwischen WFB und BAB. Gemeinsam wolle man die Bremer Wirtschaft „bestmöglich durch die Krisenzeit begleiten“. Kontakt für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler unter 0421/9600-333 (Mail: task-force@bab-bremen.de).

Das Verbot für Geschäftsbetrieb und von Veranstaltungen gilt zunächst bis 19. April. Das heißt für Stadthalle & Co.: Neben der Osterwiesen fallen unter anderem Weinmesse, das Petry-Musical „Das ist Wahnsinn“ und Luke Mockridge aus.