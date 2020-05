Bürgerpark-Tombola geht in die Verlängerung

Bremen – Und weiter geht’s: Das Ordnungsamt hat grünes Licht erteilt, die Bürgerpark-Tombola geht in eine zweiwöchige Verlängerung. Die Straßenverkaufslotterie endet damit am Sonntag, 24. Mai, teilte Tombola-Chef Dietmar Hoppe am Dienstag mit.

Das Coronavirus hat auch die Tombola erwischt. Mit dem Shutdown am 18. März endete der Losverkauf für mehr als vier Wochen bis zum 19. April. Seit 20. April werden auf dem Liebfrauenkirchhof und an anderen Plätzen in der Innenstadt wieder bunte Glücksbriefe verkauft, seit 21. April auch in den großen Einkaufscentern. Unter strengen Auflagen und Hygienevorschriften, versteht sich. Im Einsatz ist auch das „Tombomobil“, die rollende Losverkaufsstätte. Das „Tombomobil“ steuert derzeit vor allem den Bürgerpark an, auch am nächsten Wochenende. „Und am Muttertag werden Rosen an Loskäufer verteilt“, sagt Hoppe.

Der Endspurt beginnt. Doch das „fette Ergebnis“ des Rekordjahrs 2019 bleibt unerreichbar. Im Vorjahr verkaufte die Tombola 597.100 Lose, machte damit einen Umsatz von 1.194.200 Euro. Als Reingewinn blieben mehr als 420.000 Euro, von denen der Bürgerpark sechs Achtel erhielt. Auch in diesem Jahr gehen sechs Achtel des Erlöses an den Bürgerpark, der ausschließlich privat finanziert wird. Ein Achtel des Ertrags fließt an den Stadtgarten Vegesack, jeweils ein Sechzehntel bekommen der Achterdiekpark und der Verein Förderkreis Overnigelant, der sich um Parks und öffentliche Kunstwerke in Oberneuland kümmert.

Ein Los kostet zwei Euro. Und es sind noch diverse Hauptgewinne in der Ausspielung.