Neues Jahrbuch der Wittheit zu Bremen widmet sich derVereinskultur

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Deutschen sind Vereinsmeier. Stimmt das noch? Regelmäßige Verpflichtungen übernehmen, die eigene Freizeit für andere opfern, sich mit Verwaltungskram herumschlagen – das macht nicht mehr jeder. Etliche Vereine klagen über Mangel an Nachwuchs und an engagierten Mitgliedern. Das war mal ganz anders.

Da waren Vereine Ausdruck bürgerlichen Selbstvertrauens und Bildungshungers. In diese Zeiten führt das neue Jahrbuch der Wittheit zu Bremen. Die wissenschaftliche Gesellschaft ist selbst ein eingetragener Verein. „Bürgersinn und Vereinskultur“, so heißt das Jahrbuch, das der Bremer Historiker Hans Kloft herausgegeben hat und das in der Edition Falkenberg erschienen ist (163 Seiten, Preis: 19,90 Euro).

Es geht nicht in erster Linie um Sportvereine, sondern – beispielsweise – um die Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte und den Freundeskreis der Antike, um die Olbers-Gesellschaft (samt Planetarium) und den Verein für Niedersächsisches Volkstum, um die Juristische Gesellschaft und die Goethe-Gesellschaft.

Mehr Bürgertum geht kaum. Die Vereine sind mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert groß geworden. Gleichgesinnte treffen, Freundschaften schließen – das war (und ist) die eine Seite des Vereinslebens, der Vereinskultur. Die andere: Förderung von Kenntnissen und Bildung, Begründung und Fortführung von Traditionen.

So groß die Ideale auch sind, es reicht nicht immer für die Ewigkeit. Wilhelm Tacke vom Verein für Niedersächsisches Volkstum spricht es in seinem Beitrag über seinen Verein schonungslos an: „Seine Klientel wurde mit dem Verein immer älter. Neue Mitglieder gab es nur in homöopathischer Dosis. Wie es weitergeht, steht in den Sternen.“ Tackes Versuche, einen Nachfolger für die Leitung zu finden, waren bisher ohne Erfolg.

Einer der ältesten Kunstvereine Deutschlands

Ein anderes Beispiel ist der Kunstverein, Träger eines der lebendigsten Museen der Stadt – der Kunsthalle. In wenigen Jahren, 2023, kommt die 200-Jahr-Feier der Gründung des Kunstvereins. Er zählt damit zu den ältesten Kunstvereinen in Deutschland, schreibt Dr. Christien Melzer, Kustodin für Druckgrafik und Zeichnung am Kupferstichkabinett der Kunsthalle.

Eine große Sammlung, Forschungsarbeit und international beachtete Ausstellungen, ständige Auseinandersetzung mit Themen der Gegenwart durch die Kunst – der Kunstverein kann sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Er hat mittlerweile mehr als 9.000 Mitglieder – für die Autorin ein Beleg der „Attraktivität des lokalen Vereinslebens auch in Zeiten der erhöhten Individualisierung und der fortschreitenden Globalisierung“.

Von allein kommt all das nicht. Zielgruppengenaues Marketing, das Ringen um Aufmerksamkeit auch in sozialen Medien, der Wettbewerb mit touristisch attraktiven Ausstellungen – da ist das Museum gezwungen, sich „immer wieder neu“ zu „positionieren“.

Zugleich aber komme „der Kunst und dem Kunstverein“ mit Blick auf die großen Themen der Gegenwart – Flüchtlinge, Kriege, Europa – nach wie vor die Aufgabe „der Sinnstiftung, der Identitätsbildung, des Eingreifens in gesellschaftliche Debatten zu“. So war es schon vor 200 Jahren, als die Bürger begannen, sich in Vereinen zu versammeln.