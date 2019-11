Der Bürger

Trauer um Moritz Thape

+ Eine Ehrung – der damalige Uni-Rektor Wilfried Müller (l.) ernannte Moritz Thape (M.) 2011 zum Ehrenbürger der Uni. Rechts Gerd-Rüdiger Kück, damals Uni-Kanzler. Foto: BAHLO

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Er war der große alte Mann der Bremer Sozialdemokraten. Fast bis zum Schluss erschien er noch auf offiziellen Empfängen in Rathaus und Parlament – stets sorgfältig und elegant gekleidet, ein Bürger vom Scheitel bis zur Sohle. Jetzt ist Moritz Thape gestorben – am Freitag nach kurzer Krankheit im Alter von 99 Jahren, wie am Sonntag bekannt wurde.