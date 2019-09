Bremen – Ein großer Friedens-Buddha, ein Geschenk des Dalai Lama, steht bereits im grünen Entdeckerzentrum Botanika (Deliusweg 40). Nun kommen buddhistische Kunstwerke hinzu: Thangkas – schon der Name klingt exotisch.

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein traditionelles buddhistisches Rollbild, das nach strengen Vorschriften erstellt wird, sagt die Sprecherin der Botanika, Sylvia Schuchardt. Das Haus in Horn widmet diesen kulturellen Kunstwerken von heute, Sonnabend, bis zum 20. Oktober eine Sonderausstellung. Dabei wird der Thangka-Maler Karsang Lama aus Nepal nicht nur eine Auswahl seiner Werke vorstellen, sondern vor den Augen der Besucher ein Thangka erstellen.

Gefertigt werden Thangkas nach strengen Regeln, weiß Schuchardt. Die Sprecherin: „Meist auf Leinen gemalt, seltener auf Seide, sind sie vor allem in Tibet verbreitet, teilweise auch in Nepal sowie in Indien.“ Die Werke von Karsang Lama, der seine Kunst bereits mehrfach in News York ausgestellt hat, finden sich in buddhistischen Klöstern in ganz Asien. Selbst der Dalai Lama besitzt inzwischen mehrere Rollbilder des Dharmapala Thangka Centre unter der Leitung von Karsang Lama, heißt es. Die Malschule gilt als Wiege der besten traditionellen Thangka-Maler in Nepal.

Thangkas zieren buddhistische Klöster wie auch Privathaushalte. Zudem werden einige spezielle Rollbilder zur Ausbildung in der traditionellen tibetischen Medizin verwendet. Typische Thangka-Motive sind Buddha-Darstellungen, Schutzgottheiten oder auch Mandalas. Schuchardt: „Sie erzählen religiöse Geschichten und dienen der Meditation oder dem Schutz des Besitzers. In der Vergangenheit nutzten umherziehende Mönche die Thangka-Illustrationen auch als Erklärungshilfe zum Buddhismus für die zumeist schriftunkundigen Menschen im Himalaya.“ Daher steht die Sonderausstellung mit den buddhistischen Kunstwerken in diesem Jahr unter dem Motto: „Thangkas – Tor zur Seele des tibetischen Buddhismus“.

Wem die Werke der Dharmapala-Malschule besonders gut gefallen, kann sie in der Botanika erwerben. Ein Teil des Erlöses kommt nach Angaben der Sprecherin der Kinderhilfe Nepal zugute, die Kinder in den Slums von Kathmandu unterstützt. Wer selbst ein Thangka besitzt, kann dieses in der Botanika kostenlos am Sonntag, 29. September, und am Sonntag, 13. Oktober, jeweils um 15 Uhr von einem Experten begutachten lassen.

Die Sonderausstellung ist im Eintritt enthalten, die Bewertung der Thangkas findet in den Seminarräumen der Entdeckerwelt statt und ist kostenfrei zugänglich. gn

Infos unter

www.botanika-bremen.de