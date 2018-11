Buchpremiere mit Honorarkonsul

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Liliane Skalecki hat einen neuen Krimi geschrieben. Er hat mir sehr gut gefallen“, so Angelika Plückebaum von der Buchhandlung Leuwer (Am Wall 171). „Ein Reiseschriftsteller besucht den Süden Frankreichs. Nein, nicht schon wieder die Provence. Languedoc – viel Landschaft, Kunst, eine Portion Liebe und natürlich kriminelle – und tödliche – Machenschaften.“

Liliane Skalecki, Ehefrau des Bremer Landeskonservators Professor Georg Skalecki, hat ihren neuen Krimi unter ihrem Geburtsnamen Liliane Fontaine bei Piper in München herausgebracht. Der Band mit dem Titel „Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard“ hat 308 Seiten und kostet 13,99 Euro. Die Premierenlesung bei Leuwer beginnt am Dienstag, 20. November, um 19 Uhr. Eine Einführung gibt Christoph Meier, Honorarkonsul der Republik Frankreich in Bremen.

Der Krimi dreht sich um die französische Untersuchungsrichterin de Boncourt, auf die vor dem Palais de Justice in Nîmes nach einem Strafprozess ein Attentat verübt wird. Sie überlebt schwerverletzt und ist sich sicher, dass hinter diesem Anschlag ein Pädophilen-Zirkel steckt, dessen Mitglieder aus den höchsten Kreisen der Gesellschaft stammen. Um sich von ihren Verletzungen zu erholen, zieht sich die Untersuchungsrichterin auf das Weingut ihres Großvaters im Languedoc zurück. Dort kreuzen sich ihre Wege mit denen eines deutschen Reiseschriftstellers. Der sucht eine Antwort auf die Frage, was mit seiner jüdischen Großmutter geschah, die 1941 nach einem Fluchtversuch durch einen vermeintlichen Unfall ums Leben kam. Es stellt sich heraus, dass der Großvater der Richterin etwas über das Schicksal der Großmutter des Schriftstellers weiß. . .

Liliane Fontaine alias Liliane Skalecki, Krimiautorin und Kunsthistorikerin, wurde in Saarlouis im Saarland, in der deutsch-französischen Grenzregion also, geboren. Seit 2001 lebt sie mit ihrer Familie in Bremen. Gemeinsam mit Biggi Rist hat sie mehrere Kriminalromane geschrieben, die in Bremen und am Bodensee angesiedelt sind (wir berichteten).