BSAG vereinfacht die Laufwege an der Domsheide

Kundencenter wieder geöffnet

+ © BSAG Mit einem Blumenstrauß begrüßte BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller am Montagmorgen die erste Kundin im modernisierten Kundencenter an der Domsheide. © BSAG

Bremen - Heller, freundlicher, moderner – die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat am Montag ihr Kundencenter an der Domsheide in neuem Design wiedereröffnet. Fünf Monate lang war das Center geschlossen. Währenddessen wurde es kernsaniert. „Bis auf die Grundmauer ist quasi alles rausgerissen worden“, sagt Kim-Rebecca Hubben, Fachbereichsleiterin für die drei Kundencenter an der Domsheide, am Hauptbahnhof und in Vegesack. „Lüftung, Heizung und Elektroanlage sind komplett neu.“