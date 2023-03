Vollsperrung: Umleitungen in Bremen-Sebaldsbrück bis April – diese Linien sind betroffen

Von: Marcel Prigge

Aufgrund von Bauarbeiten am Zeppelintunnel in Bremen-Sebaldsbrück wird der Verkehr der ÖPNV bis voraussichtlich zum 11. April eingeschränkt. (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Weil die 110 Jahre alte Zeppelinbrücke in Bremen-Sebaldsbrück umgebaut wird, kommt es ab kommenden Sonntag zu Einschränkungen im ÖPNV. Busse und Bahnen sind bis April betroffen

Bremen – Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten am Zeppelintunnel in Sebaldsbrück in Bremen kommt es ab kommenden Sonntag, 12. März 2023, zu Einschränkungen im ÖPNV. Mehrere Busse und Bahnen müssen bis zum 11. April umgeleitet werden. Die Verkehrssituation im Überblick.

Umleitungen des ÖPNV in Bremen-Sebaldsbrück bis April: 110 Jahre alte Brücke wird umgebaut

Das wird viele Berufspendler ärgern: Aufgrund von Bauarbeiten am Zeppelintunnel in Bremen-Sebaldsbrück wird der Verkehr der ÖPNV bis voraussichtlich 11. April eingeschränkt. Die Eisenbahnüberführung wird nach fast 110-jährigem Bestehen umgebaut. Nach Angaben des Verkehrsbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) wird der Zeppelintunnel in Hemelingen um einige Meter versetzt und vergrößert.

Infolgedessen kommt es nun zu Einschränkungen und Umleitungen im Personennahverkehr. Neben den Fahrzeugen der BSAG sind auch Regionalbusse von der Sperrung betroffen. Umleitungen und Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Bauarbeiten im ÖPNV Bremen: BSAG in Sebaldsbrück betroffen

Zwischen den Haltestellen Weserwehr und Sebaldsbrück fährt demnach in beide Richtungen ein Ersatzverkehr mit Bussen – als Linie 10E. Diese fahren über die Pfalzburger Straße und den Hemelinger Tunnel. Sie bedienen die Haltestellen Weserwehr, Föhrenstraße (in der Pfalzburger Straße) und Sebaldsbrück.

Umleitungen und Ersatzhaltestellen der BSAG werden wie folgt eingerichtet:

Linien 2, 10, N10: Umleitung ab Bennigsenstraße zum Weserwehr

Umleitung ab Bennigsenstraße zum Weserwehr Linien 21, 21E: Umleitung über Semmelweisstraße, Ersatzhalt Bahnhof Sebaldsbrück

Umleitung über Semmelweisstraße, Ersatzhalt Bahnhof Sebaldsbrück Ersatzverkehr Linie 10E: von Sebaldsbrück – Hemelinger Tunnel – Pfalzburger Straße – Weserwehr

von Sebaldsbrück – Hemelinger Tunnel – Pfalzburger Straße – Weserwehr Linien 40, 41, 42: Umleitung zwischen Weserwehr und Glockenstraße via Pfalzburger Straße

Die Haltestelle Bahnhof Sebaldsbrück der Buslinie 21 wird in beide Richtungen an die Semmelweisstraße verlegt. Die Linien 40, 41 und 42 werden in beiden Richtungen zwischen Weserwehr und Glockenstraße/Bahnhof Hemelingen über die Pfalzburger Straße umgeleitet.

Bauarbeiten in Bremen-Sebaldsbrück bis zum 11. April: Auch Regionalbusse werden umgeleitet

Die Regionalbusse der Linien 730, 740 und N73 fahren eine Umleitung über die Vahrer Straße und Julius-Brecht-Allee. Zum Start der Vollsperrung am 12. April stehen an den Haltestellen Sebaldsbrück, Bahnhof Sebaldsbrück/Föhrenstraße und Weserwehr Mitarbeitende der BSAG für Fragen und Informationen bereit.

Zeppelintunnel wird umgebaut: Diese Regionalbusse sind betroffen Die Linien 730 (Otterstedt – Ottersberg – Oyten – Bremen), 740 (Verden – Langwedel – Achim – Bremen) und N73 (Bassen – Oyten – Bremen) fahren ab dem 12. März bis auf Weiteres eine Umleitung über die Vahrer Straße und Julius-Brecht-Allee. Dadurch können nicht folgende Haltestellen nicht regulär bedient werden:

Steubenstraße: stadtauswärts – Ersatzhaltestelle in der Steubenstraße

Föhrenstraße: entfällt in beiden Richtungen

Bahnhof Sebaldsbrück: Ersatzhaltestelle an der Semmelweisstraße (BSAG-Haltestelle der Linie 21)

Eingleisiger Betrieb: Viele Linien in Bremen auch nach den Bauarbeiten weiter eingeschränkt

Auch nach dem Ende der Vollsperrung am 11. April bleibt der Verkehr nach Sebaldsbrück für Busse und Bahnen teilweise eingeschränkt. Ab dem 11. April folgt bis auf Weiteres ein eingleisiger Betrieb, zunächst durch den alten Tunnel. Folgende Linien sind betroffen:

Linie 2: normale Streckenführung

normale Streckenführung Linien 10/N10: keine Einschränkungen

keine Einschränkungen Linien 21, 21E: Umleitung über Semmelweisstraße, Ersatzhalt Bahnhof Sebaldsbrück

Umleitung über Semmelweisstraße, Ersatzhalt Bahnhof Sebaldsbrück Linien 40, 41, 42: Umleitung über zwischen Weserwehr und Glockenstraße via Pfalzburger Straße

Die Linie 10 fährt dann wieder wie gewohnt – die Linie 2 fährt werktags nur früh morgens und abends. Auf etwa 350 Meter Länge steht im Bereich des Zeppelintunnels ab Dienstag, 11. April, nur noch ein Gleis für die Straßenbahnen zur Verfügung. Die Folge: Es können weniger Straßenbahnen den Abschnitt passieren.

Nach den Bauarbeiten: Linien fahren auf einem Gleis nur zeitlich begrenzt

Aus diesem Grund wird die Linie 2 deshalb bis auf Weiteres werktags stadteinwärts zwischen 6 und 20 Uhr und stadtauswärts zwischen 6:30 und 20:30 Uhr weiterhin ab der Haltestelle Bennigsenstraße zum Weserwehr umgeleitet. Sonnabends gilt diese Umleitung stadteinwärts zwischen 9 und 19 Uhr und stadtauswärts zwischen 9:40 und 19:30 Uhr.

Sonntags fährt die Linie 2 ohne Einschränkungen. Die Umleitungen und Veränderungen der BSAG-Buslinien 21, 40, 41 und 42 sowie der Regionalbuslinien bleiben bestehen. Sie fahren bis aus Weiteres, wie im Zeitraum der Vollsperrung.