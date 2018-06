Sonderlinie zum Red-Bull-Flugtag in Bremen

Kostenloses Angebot

+ © Sigi Schritt Zum Red-Bull-Flugtag setzt die BSAG eine Sonderlinie ein, um Verkehrschaos in der Stadt zu vermeiden. © Sigi Schritt

Bremen - Für Besucher des Red-Bull-Flugtags am Sonntag, 1. Juli, bietet die BSAG kostenlose Sonderfahrten ab dem Parkplatz Bürgerweide an. Zusätzlich soll die Linie 3 am Veranstaltungstag häufiger fahren.