Brutaler Raubüberfall in Bremen: 24-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Täter gefasst.

Bremen - Ein 24 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagabend Opfer eines brutalen Raubüberfalls in Bremen geworden. Das Opfer aus Bassum wurde von seinem Angreifer mit einem Messer verletzt und zur Behandlung in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Zivile Polizeikräfte nahmen den Täter und einen möglichen Komplizen fest.

Der 24-Jährige war am Abend zu Fuß auf dem Hochschulring unterwegs, als er unvermittelt von dem Räuber angegriffen wurde. Der 28 Jahre alte Täter schlug dem Bassumer ins Gesicht, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, teilt die Polizei mit.

Polizei-Fahndung nach kurzer Zeit erfolgreich

Weiterhin schnitt der Täter die Jackentaschen des Opfers auf und nahm das Handy an sich. Anschließend flüchtete der Räuber. Der 24-Jährige erlitt durch den Angriff schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Mit Stich- und Schnittwunden am Bein wurde er stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahmen Zivilkräfte der Polizei den Angreifer in einer Parkanlage in der Bremer Bahnhofsvorstadt fest. Bei der Durchsuchung wurden das Mobiltelefon des Bassumers und ein Messer aufgefunden.

Der Räuber und ein mutmaßlicher Komplize wurden festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubs aufgenommen. Die Haftprüfung dauert an.

