Brutaler Angriff in Bremen: Mordprozess gegen zwei Männer

Von: Ralf Sussek

Teilen

Prozessauftakt: die Angeklagten (unter Kapuzen versteckt) und ihre Anwälte Felix Deutscher und Barbara Kopp. © Sussek

In Bremen hat am Montag ein Mordprozess gegen zwei Männer begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, einen 36-Jährigen getötet zu haben.

Bremen – Brutal – man muss es einfach so sagen. Am Montag hat der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen Mordes begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, am 22. Oktober des vergangenen Jahres gegen 2 Uhr morgens zunächst auf einen Mann eingeschlagen, dann fünfmal auf ihn eingestochen und schließlich auf den blutenden am Boden liegenden Mann eingetreten zu haben.

Anklage im Mordprozess: Fünfmal auf Opfer eingestochen

Laut der Anklageschrift saßen die Männer (26 und 41 Jahre) zunächst mit der Freundin des Opfers in unmittelbarer Nähe der Straße Am Werderufer. Der Mann kam auf die Gruppe zu, die Freundin entfernte sich gemeinsam mit ihm. So weit, so gut. Dann traten die Angeklagten in der Nähe der Straße „unvermittelt aus dem Gebüsch“, wie es in der Anklage heißt, und schlugen beide auf den ahnungslosen und überraschten Geschädigten ein. Infolgedessen habe mindestens einer der Angeklagten, wie von beiden geplant, fünfmal auf das Opfer (36) eingestochen. Ein Stich ging durch die Herzkammerwand.

Wer und ob tatsächlich nur einer der Beschuldigten zugestochen hat – die Staatsanwaltschaft dürfte sich dessen nicht sicher sein. Daher formuliert sie, dass die Tat „von beiden geplant“ war, auch wenn sie nur einer der beiden ausführte. Der 26-Jährige soll mit der Tat den Tod des Opfers beabsichtigt haben, so die Anklage; er habe dessen Freundin für sich gewinnen wollen. Dem 41-Jährigen soll es nicht auf den Tod des 36-Jährigen angekommen sein, ihn aber billigend in Kauf genommen haben. Den blutenden Mann jedenfalls malträtierten die Angeklagten mehrfach mit Tritten auf den Körper und an den Kopf, heißt es. Als demnach die Freundin sich bereit erklärte, mit dem 26-Jährigen mitzugehen, ließ dieser von dem Opfer ab. Der andere Angeklagte soll nochmals gegen den Körper des Geschädigten getreten haben. Die Angeklagten seien dazu entschlossen gewesen, den Mann – Sohn der Betreiber-Familie des Lokals „Zum Kuhhirten“ – verbluten zu lassen, heißt es in der Anklageschrift. Und genau das passierte: Der 36-Jährige, Koch im Lokal der Familie, starb kurz nach der Tat noch vor Ort – der Einsatz der Rettungskräfte kam zu spät.

Mordprozess in Bremen: Erschütterndes Tondokument

Mit einem erschütternden Tondokument wurde am Montag die Beweisaufnahme eröffnet. Zwei aufgezeichnete Notrufe werden abgespielt – und vermitteln eindrücklich die Situation. Ein Ersthelfer meldet die verletzte Person: „Auf den Werderinseln, hier blutet jemand“, ist auf dem Gesprächsmitschnitt zu hören. „Eine Person liegt auf der Straße, sie blutet am Bauch.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs versucht die Leitzentrale, ruhig und detailliert Informationen von dem aufgeregten Mann zu erhalten. Und im Hintergrund: Die Schmerz- und Stöhnlaute des Opfers, das um sein Leben kämpft und kurze Zeit später sterben wird.

Die Angeklagten hören der Aufnahme regungslos zu. Sie haben, vor den Objektiven der Fotografen gut geschützt, den Gerichtssaal 231 im Landgericht betreten, das Gesicht hinter einem Aktendeckel, eine Kapuze über den Kopf gezogen. Nachdem ihre Handfesseln gelöst sind – beide sind in Untersuchungshaft –, setzen sie sich auf die Anklagebank; vornüber gebeugt sind von ihnen nur noch die Kapuzen zu sehen. Zu den Vorwürfen äußern sie sich nicht. Für den Prozess sind 18 weitere Verhandlungstermine angesetzt, der nächste findet am Dienstag, 25. April, statt.