Angriff in Bremen: 22-Jähriger durch Schläge und Tritte gegen Kopf verletzt

Bei einem Streit in der Bremer Innenstadt ist ein 22 Jahre alter Mann vermutlich durch mehrere Tritte gegen den Kopf verletzt worden. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittler suchen Zeugen.

Bremen - Die Auseinandersetzung begann am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr in einem Parkhaus an der Straße Am Wandrahm. Mehrere Personen trafen dort aufeinander. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, woraufhin die Gruppe das Gebäude verließ.

Angreifer verletzt 22-Jährigen mit Schlägen und Tritten

Der spätere Täter folgte der Gruppe und pöbelte gezielt einen 22 Jahre alten Mann an. Unvermittelt schlug der bislang unbekannte Mann dem Opfer mehrfach ins Gesicht, bis er zu Boden fiel. Dort trat der Angreifer dem 22-Jährigen mehrfach gegen den Kopf. Er hörte erst auf, als er von anderen Personen der Gruppe abgedrängt wurde. Daraufhin ergriff der Angreifer die Flucht.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Polizei Bremen sucht Zeugen für Angriff

Der Angreifer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll dunkles, kurzes Haar gehabt haben, trug eine schwarze Adidas-Jacke, ein schwarzes Basecap und blaue Nike-Sneaker. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 melden.

