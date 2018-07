Prozessauftakt nach brutaler Attacke an der Haltestelle

Bremen - Von Steffen Koller. Und plötzlich flogen die Fäuste: Weil ein 42-Jähriger einen Mann (40) so heftig zusammengeschlagen haben soll, dass dieser laut Staatsanwaltschaft auch hätte sterben können, muss er sich seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Bremen verantworten. Zu Prozessauftakt schwieg der Angeklagte, er wolle sich aber im Laufe der Beweisaufnahme zur Tat äußern, so sein Verteidiger.

Es war der 26. Januar dieses Jahres, als es laut Anklage an der Straßenbahn-Endhaltestelle „Roland Center“ gegen 16.30 Uhr zur brutalen Attacke gekommen sein soll. Laut Staatsanwältin Wiebke Kaiser soll es zwischen dem Angeklagten und dem späteren Opfer zunächst einen Streit gegeben haben. Kurze Zeit später schlug der 42-jährige Deutsche seinem Kontrahenten ins Gesicht. Dieser sei daraufhin „benommen, möglicherweise bereits bewusstlos, aber zumindest wehrlos gewesen“, heißt es in der Anklage. Das vermeintliche Opfer stolperte gegen eine Straßenlaterne und fiel zu Boden. Laut Kaiser sei das für den Angeklagten aber kein Grund gewesen, vom Mann abzulassen. Mehrere Faustschläge verpasste er dem wehrlosen Mann, als dieser bereits „blutend am Boden liegt“, so Staatsanwältin Kaiser.

Das, was der Angeklagte dann getan haben soll, beschreibt die Staatsanwältin als „eine das Leben gefährdende Behandlung“: Der 42-Jährige habe den Kopf des Mannes mehrmals hochgehoben und diesen dann immer wieder auf den steinernen Boden geschlagen.

Keine akute Lebensgefahr

Dadurch habe er „den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen“. Der 40 Jahre alte Mann erlitt durch die Attacke neben einem blauen Auge, eine Gehirnerschütterung und eine Riss-Quetschwunde an der Stirn. Akute Lebensgefahr habe trotz der Brutalität nicht bestanden. Erst als mehrere Zeugen eingriffen, habe er von dem Mann abgelassen. „Der Angeklagte hat versucht, einen Menschen zu töten, ohne Mörder zu sein“, sagte Kaiser.

Der 42-Jährige – schlank, schwarz-weißes T-Shirt, Brille und die Haare kahl rasiert – wollte sich am Mittwoch nicht zu den Vorwürfen äußern. Über seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Sven Seelkopf, ließ er ausrichten, er wolle sich „generell gerne äußern“, nur eben nicht heute. Der Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Ob Alkohol oder Drogen während der Tat im Spiel waren, blieb zunächst offen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 2. August, fortgesetzt. Erste Zeugen sollen am 7. August aussagen.

Mit einem Urteil ist erst Mitte Oktober zu rechnen. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Totschlags drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft.