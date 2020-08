Brutale Attacke gegen Tramfahrer

Bremen – Die Tat hat sich vor gut einem Jahr ereignet, im Juli 2019: Zwei Unbekannte schlugen in Mahndorf auf einen 60-jährigen Straßenbahnfahrer der Linie N 1 ein und verletzten ihn schwer. Doch immer noch fehlen Spuren zu den Tätern. Jetzt fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft erneut mit Fotos nach den beiden Angreifern.

Der 60-Jährige wollte Polizeiangaben zufolge am 25. Juli gegen 0.15 Uhr gerade die leere Straßenbahn an der Endhaltestelle am Bahnhof Mahndorf durchsehen. Als er durch die Wagenabschnitte ging, wurde er dabei offenbar unvermittelt von hinten angegriffen. Zwei unbekannte Männer schlugen und traten mehrfach auf den am Boden liegenden Fahrer ein und benutzten dabei auch einen unbekannten Gegenstand. Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Fotos? Beide sollen etwa 18 bis 22 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0421/362-3888 entgegen. je