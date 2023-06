Gute Noten für Bremer Kliniken: „Brustkrebs ist gut heilbar“

Von: Jörg Esser

Teilen

Vorsorge: Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammografie die Brust einer Frau auf Knoten im Gewebe. © DPA/Hanschke

Brustkrebsbehandlungen sind im Land Bremen besser als im Bundesschnitt. Das jedenfalls ist ein Ergebnis der Qualitätstests des Bremer Krankenhausspiegels.

Bremen – Die Kliniken in Bremen und Bremerhaven sind in der Frauenheilkunde bestens aufgestellt. Das ist eine zentrale Botschaft des aktuellen Bremer Krankenhausspiegels, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach schneiden die sechs im Land Bremen auf Brustkrebs- und gynäkologische Operationen spezialisierten Kliniken auch im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut ab. Belegt wird das mit zahlreichen Zahlen und Schaubildern.

„Das ist eine herausragende Nachricht für Bremen, Bremerhaven und das Umland“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Aus ihrer Sicht ist es „extrem wichtig, klassische Frauengesundheitsthemen in den Fokus zu heben“. Frauen spielten in der medizinischen Forschung immer noch nicht die Rolle, die sie spielen müssten, ergänzte die Senatorin.

Hinein in die Daten: Für das Jahr 2021 listet der Krankenhausspiegel insgesamt 1 455 Brustkrebsoperationen in den sechs Krankenhäusern im Land Bremen auf – 569 im St.-Joseph-Stift, 355 im Klinikum Bremerhaven, 280 im Klinikum Bremen-Mitte, 151 im Diako in Gröpelingen, 72 am Klinikum Links der Weser und 28 in Bremen-Nord.

Brustkrebsoperationen in sechs Krankenhäusern

Unter anderem werden in den Bremer Kliniken nahezu alle Brustkrebs-Diagnosen (98,7 Prozent, bundesweit: 98,1) mittels einer Biopsie (Entnahme von Brustgewebe) abgesichert, es gibt so gut wie immer (99,9 Prozent, bundesweit: 99,5) interdisziplinäre Tumor-Konferenzen für operierte Patientinnen. Und in keinem einzigen Fall seien Lymphknoten im Frühstadium der Erkrankung entfernt worden. In einem späteren Stadium genüge es in vielen Fällen, nur den Wächter-Lymphknoten in der Achselhöhle zu entfernen und zu untersuchen, sagte Dr. Sabine Riemer, Oberärztin in der Frauenklinik und im Brustzentrum des St.-Joseph-Stifts. „Das schont die Patientinnen.“

Brustkrebs sei mit 32 Prozent alles Erkrankungen immer noch die häufigste Krebsart bei Frauen, sagte Riemer. Mehr als 70 000 Neuerkrankungen wurden zuletzt pro Jahr gemeldet. Doch: „Die Sterblichkeit bei Brustkrebserkrankungen ist kontinuierlich gesenkt worden.“ Die Fünf-Jahre-Überlebensrate liege bei 86 Prozent. Vier von fünf Patientinnen können brusterhaltend operiert werden. „Und auch die chirurgische Entfernung der Achsel-Lymphknoten ist deutlich schonender geworden“, ergänzte Riemer.

Sterblichkeit sinkt kontinuierlich

„Brustkrebs ist mittlerweile eine gut heilbare Erkrankung“, betonte Dr. Mustafa Aydogdu, Chefarzt der Brustklinik am Klinikum Bremen-Mitte. Durch zahlreiche Innovationen im Bereich der medikamentösen Therapie habe sich die Prognose von vielen Krebserkrankungen in der Frauenheilkunde deutlich verbessert. „Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich der genetisch bedingten Krebserkrankung, der gezielt in die Tumorzelle eingebrachten Chemotherapie und der Immuntherapie lassen hoffen“, fuhr Aydogdu fort. „Auch durch die Einbindung digitaler Medien in die Therapieüberwachung wird die Qualität weiter verbessern.“ So werde sich das Klinikum Bremen-Mitte an einer bundesweiten Untersuchung beteiligen, bei der die Vorteile einer App zur intensiven Überwachung von Nebenwirkungen der Brustkrebstherapie erhoben werden.

„Qualität rettet Leben“

Sabrina Jacob, Leiterin der Bremer Landesvertretung der Techniker Krankenkasse, resümierte: „Höchste Behandlungsqualität ist ein wertvolles Gut für die Menschen in Bremen und ,umzu’.“ Und ergänzte: „Qualität rettet Leben.“

Der von der Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen (HBKG) herausgegebene Krankenhausspiegel präsentiert einmal pro Jahr vergleichende Qualitätsergebnisse aus wichtigen Behandlungsgebieten wie Geburtshilfe, Herz-Operationen, Herzkatheter-Behandlungen, Hüft- und Kniegelenkersatz oder Lungenentzündung in leicht verständlichen Schaubildern und Texten, sagte HBKG-Geschäftsführer Uwe Zimmer.

Weitere Infos unter

www.bremer-krankenhausspiegel.de