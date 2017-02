Brückenbau mit Gongschlag

Blick in die Obere Rathaushalle – auf das Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Am Freitag, 24. Februar, ruft er wieder – der Tempelgong im Bremer Rathaus. Wie immer am letzten Freitag im Februar. Ein untrügliches Zeichen, der Gongschlag. Ein Zeichen dafür, dass der Ostasiatische Verein (OAV) sein Stiftungsfest feiert. In diesem Jahr ist es das 116. Stiftungsfest. Es steht unter dem Motto „Indien“.

In der Oberen Rathaushalle werden dazu fast 400 Teilnehmer erwartet – unter ihnen sind elf Botschafter. Hans-Christian Specht (geschäftsführender Gesellschafter bei Ipsen Logistics), der Vorsitzende des Ostasiatischen Vereins, begrüßt zudem etliche Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

„Der Abend ist neben guten und humorvollen Reden geprägt vom ursprünglichen Geist des Vereins: Freundschaften zu pflegen und eine Brücke zwischen Asien und Deutschland zu bauen. Es freut uns, dass unsere Mitglieder und Gäste dies so sehr schätzen“, sagt Specht. Im OAV versammeln sich Menschen, die persönliche, berufliche sowie kulturelle Beziehungen zu Asien pflegen. Ein Netzwerk, wie es heute immer so schön heißt.

Seit Gründung des OAV hatsich die Beziehung zu Asien deutlich gewandelt, heißt es auf der Homepage des Vereins. „Die ostasiatischen Handelspartner sind von Rohstofflieferanten zu Halbfertig- und Fertigprodukt-Lieferanten geworden. Und die monate- oder jahrelange Tätigkeit in Asien ist für Bremer heute eher die Ausnahme, stattdessen fliegen viele unserer Mitglieder mehrmals im Jahr nach Asien.“

Vor Beginn des Stiftungsfestes begrüßt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) die Botschafter und Ehrengäste im Rathaus. Sie tragen sich – so ist es Tradition bei diesem Fest – in das Goldene Buch Bremens ein. Anschließend ruft der eingangs erwähnte Tempelgong alle Teilnehmer an die festlich gedeckte Tafel.

Die Geschichte von Stiftungsfest und Verein begann am 17. Januar 1901, als sich zwölf bremische Kaufleute mit Asien-Erfahrung und Asien-Verbindungen im legendären „Essighaus“ an der Langenstraße zu einem Curry-Essen trafen. Sie beschlossen, ihrer Verbundenheit zu Ostasien eine verbindliche, feste und verlässliche Form zu geben – und gründeten den Verein. Seit 1951 wird das OAV-Stiftungsfest in der Oberen Rathaushalle gefeiert. Noch heute wird ein Curry-Essen serviert.

Der indische Ehrengast und Hauptredner ist am Freitag T.N. Ninan, einer der bekanntesten (Wirtschafts-) Journalisten Indiens (und tatsächlich dort nur bekannt als „T. N.“). Der preisgekrönte Autor war Herausgeber verschiedener indischer Wirtschaftszeitungen. Ein weiterer Ehrengast ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich, stellvertretender Fraktionschef und Experte für Außen-, Verteidigungs- und Menschenrechtspolitik. Ninan und Mützenich wurden gebeten, Reden zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Themen zu halten – mit besonderem Blick auf Indien.

Erwartet werden zudem die Botschafter von Indien, Australien, Neuseeland, Malaysia, Brunei-Darussalam, Sri Lanka, Pakistan, Singapur, Thailand, Vietnam sowie der Vertreter Taiwans.

Beim Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins werden auch Spenden gesammelt. Sie sind in diesem Jahr für das „Hilfswerk Ostasien“ gedacht.

www.oav-bremen.de