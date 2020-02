„Bronzen sind gut begreifbar“

Kopf an Kopf – ein Mann kämpft gegen einen Widder. „Wir müssen reden“ heißt die Bronzeskulptur, die Konrad Siess in unserer Serie präsentiert. Foto: MESTER

Bremen - Von Christiane Mester. Ein Mensch liegt im Streit mit einem eindrucksvoll gehörnten Gegenüber. Auf alle Viere hat er sich herab begeben und stemmt sich Kopf an Kopf gegen einen Widder. Die Lage scheint vertrackt für beide; es geht nicht vor und nicht zurück. „Dabei sieht jeder, dass sie sich einigen müssen“, sagt Konrad Siess und deutet auf den schmalen Ast, auf dem sich die Figuren befinden. Es führt augenscheinlich kein Weg daran vorbei. Mit seiner Bronzeskulptur „Wir müssen reden“ ist der 70-Jährige Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Konflikte gibt es seit Menschengedenken und wenn sie eskalieren, zeigt das für Konrad Siess vor allem eines: „Es wurde nicht genug geredet.“ Ob nun in Paarbeziehungen, zwischen Verwandten und Freunden oder auf der großen Welttribüne – dass der sprachliche Austausch eine Notwendigkeit ist, dafür steht sinnbildlich seine Bronze „Wir müssen reden“. Damit möchte Siess Menschen zum Dialog bewegen, Und wenn es passiert, ist er am liebsten live dabei.

Konrad Siess hat in seinem Leben schon so einiges in Bewegung gebracht, aber mit Kunst hatte das über viele Jahre hinweg nur wenig zu tun. Als Kraftfahrzeugmeister hat er mit seinem fachlichen Know-how in Nicaragua, Anfang der 90er Jahre nach dem Bürgerkrieg, dazu beigetragen, den Ambulanzbetrieb wieder anzukurbeln. Er habe die Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Laufen gebracht und anschließend dabei geholfen, vor Ort ein Sägewerk zu errichten, um die Holzproduktion in Gang zu bringen. Als er 2013 schließlich in Rente ging, hatte er zuvor noch zwölf Jahre als Lehrmeister an einer Bremer Berufsschule gearbeitet. Schulabgänger ohne Lehrstelle erhielten dort eine außerbetriebliche Ausbildung, um ins Berufsleben starten zu können. Siess hat sie unterstützt. Gelernt haben sie von ihm „das Fräsen, das Drehen und das Bohren“.

Erst mit seinem Eintritt in die Rente hat er seine Profession im Bereich Metall und Maschinentechnik gegen die Bildhauerei eingetauscht. Zuvor sei dafür keine Zeit gewesen. „Das Interesse war zwar schon immer da, aber das Erwerbsleben ging vor“, erzählt er. Heute greift der 70-Jährige nur noch dann zum Kolben, wenn er das Innenleben seiner Figuren lötet, die den späteren Skulpturen Halt geben. Ist eine Plastik fertig modelliert, wird sie manchmal zum Modell für eine Bronze.

Im Gespräch mit Konrad Siess wird klar: Die Leidenschaft für den Werkstoff Metall ist geblieben – er selbst nennt es gar eine Liebe. Doch für welche seiner Plastiken die rot-glühende Masse in eine Form gegossen wird und als solche für die Ewigkeit erstarren darf, dabei habe auch seine Frau noch ein Wörtchen mitzureden.

Das Unvergängliche herzustellen, hat schließlich seinen Preis – und seine Kunst zu Geld machen, das möchte Konrad Siess nicht. Es geht ihm um die bloße Freude. Daran, seine Ideen zu entwickeln, sie zu diskutieren, umzusetzen und schließlich zu erleben, wie die Betrachter auf das in den Raum gestellte Ergebnis reagieren. Dazu zeigt er seine Werke in Ausstellungen.

„Bronzen sind gut begreifbar“, sagt Siess. Im vergangenen Jahr hat er seine Skulpturen auch für Menschen zugänglich gemacht, deren Sehfähigkeit eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist. Zu diesem Zweck hat er sie zusätzlich in Blindenschrift betitelt.

In der Interpretation sei zwar jeder frei, doch das Werk und der Titel, der den Inhalt transportiere, gehörten dennoch untrennbar zusammen. Die Überschrift ist so etwas wie der Funke, der die Auseinandersetzung damit anfacht und befeuert. Die Plastik „Wir müssen reden“ sei ein gutes Beispiel dafür. „Die Leute fangen sehr schnell an, sie zu deuten“, berichtet Siess. Und das könne dazu führen, das eigene Verhalten in Konflikten zu reflektieren. So könne ein Kunstwerk vielleicht dazu beitragen, dass etwa zwei Menschen gut miteinander auskommen. „Auch wenn einer ein sturer Bock ist.“