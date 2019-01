Briefkästen, Zigarettenautomaten und Fahrzeugscheibe in Bremen gesprengt

An Silvester und Neujahr

Bremen - Im gesamten Stadtgebiet sind am Montag und Dienstag mehrere Briefkästen, Zigarettenautomaten und die Heckscheibe eines Autos aufgesprengt worden. Bei den Explosionen ist erheblicher Sachschaden entstanden. In einem Fall gelangten die Täter an Zigaretten und entwendeten diese.