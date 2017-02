„Bremen Classic Motorshow“: Brezel, Bullys, Blechschilder

Bremen - Von Jörg Esser. Ein Käfer mit Brezelfenster zieht die Blicke magisch an. Klappe hoch, der Platz reicht für die Koffer und den Kurzurlaub. Ein paar Ecken weiter steht ein VW T-1, ein Achtsitzer, Baujahr 1959, in Mangogrün. 69.900 Euro soll der Bully kosten. „Qualität hat ihren Preis“, brummt der Händler. Die Interessenten zucken. Die „Bremen Classic Motorshow“ läuft.

Ob mit Patina oder auf Hochglanz poliert – jede Menge Schönheiten auf zwei und vier Rädern aus den 20ern, aus den 30ern, aus der Wirtschaftswunderzeit locken wieder Scharen von Liebhabern zur Oldtimerschau in die Messehallen auf der Bürgerweide. Noch bis Sonntag tummeln sich 660 Aussteller aus zwölf Nationen (und damit noch einmal 30 mehr als im Vorjahr) in sieben festen und einer mobilen Halle auf einer Bruttoausstellungsfläche von 46.815 Quadratmetern. Und im Messe-Parkhaus stehen auf der privaten Fahrzeugbörse 245 Autos zum Verkauf.

Ein Opel Diplomat V8 Coupé, Baujahr 1967, zählt zum Aufgebot, der Urentwurf des VW Karmann Ghia aus dem Jahre 1953, die Coupé-Studie VW Karmann-Ghia 1600 TC und ein schmucker vom Osnabrücker Karosseriebauer entwickelter Ford Eifel Roadster, Baujahr 1939. „Wow“, sagt eine junge Frau. Ihr bereits ergrauter Lebenspartner ist unterdessen bemüht, die „Pressefuzzis“ aus seinem Fotowinkel zu lotsen. „Passt doch auf!“

+ Diesen VW T-1, einen Bully mit acht Plätzen, gibt es in Mangogrün und auch in Möwengrau. Die Innenausstattung ist Caramelbraun. © Jörg Esser

Derweil überwiegen trotz gewaltigen Andrangs in den ersten Messestunden die freundlichen Töne. Noch bleibt Zeit und Raum für Fachgespräche – beispielsweise bei den „Jungen Klassikern“ in Halle 6. Beim Teilemarkt in den Hallen 3, 7 und 8 geht es ans Eingemachte. Soll heißen: Es wird gefeilscht. Um diverse Euro, auch um Cent-Beträge. Hermann („fast in Rente“) aus Harpstedt ist da schon am Ziel. Er strahlt. Am dritten Stand ist er fündig geworden: „Endlich die passenden Zündkerzen.“ Wofür? „Für einen 190er.“ Mit Stern, gebaut in Bremen.